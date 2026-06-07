Șeful Pentagonului, atac la Europa pentru „invazia” migranților pe plajele sale. „Când veți face ceva?”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat, într-un discurs ținut în Franța, statele europene pentru politica lor privind migraţia, acuzându-le că permit ceea ce el a descris drept o „invazie” pe ţărmurile lor, relatează BBC.

Declarațiile lui Pete Hegseth au fost rostite în Normandia, la 82 de ani după ce forţele aliate au debarcat pe plajele franceze pentru a elibera nord-vestul Europei ocupat de Germania nazistă în 1944.

„Din păcate, astăzi, diferite plaje europene sunt asaltate de diferite ideologii periculoase”, a spus Hegseth.

„Plaje din Spania, Italia, Grecia și Bulgaria. Sosesc bărci și oameni. Când vor face capitalele europene ceva în legătură cu această invazie?”, a mai spus Hegseth.

„Libertatea nu e gratuită”

Migrația a devenit o problemă politică majoră în întreaga Europă, partidele care susțin politici de imigrație dure înregistrând o creștere semnificativă în sondaje, notează BBC.

În discursul său, Hegseth a spus că, în anii care au trecut de la Ziua Z, unele capitale europene au devenit prea „obişnuite” cu libertăţile câştigate cu greu, uitând că „libertatea nu este gratuită”.

„Bărbaţii care au luptat şi au murit aici au redat libertatea Europei”, a spus Hegseth.

„Această libertate trebuie apărată de generaţia actuală de lideri şi militari, altfel pentru ce au luptat ei să obţină va fi doar temporar”, a adăugat oficialul american.

Declaraţiile lui Hegseth reprezintă o nouă critică la adresa politicii europene privind migraţia din partea unor membri de rang înalt ai administraţiei Trump.

Președintele american Donald Trump a criticat, de asemenea, politica europeană de imigrație, declarând anul trecut la ONU că țările europene „se duc de râpă” din cauza „migrației necontrolate”.

Câți migrați au ajuns în Europa în ultimii ani, potrivit ONU

Numărul sosirilor pe mare în Europa continentală a atins un vârf în 2015, când ONU a raportat că peste un milion de persoane au traversat Marea Mediterană.

În perioada aprilie 2025 – martie 2026, Regatul Unit, Grecia, Italia, Spania şi Cipru au înregistrat împreună 169.341 de sosiri pe mare. Traversările către Regatul Unit au reprezentat aproximativ 23% din total.

Între 1 ianuarie şi 3 iunie 2026, un total de 9.142 de persoane au traversat Canalul Mânecii cu ambarcaţiuni mici din Franţa către Regatul Unit. Acest număr a fost cu 38% mai mic față de aceeaşi perioadă a anului precedent.