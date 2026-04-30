Șeful unei familii mafiote candidează pentru un mandat de deputat în parlamentul Irlandei

Gerard Hutch, numit într-un proces din 2023 drept liderul unei cunoscute familii de crimă organizată din Irlanda, va candida la alegerile pentru parlamentul irlandez într-un scrutin parțial ce va fi organizat luna viitoare, relatează Reuters.

Numele lui Hutch se află printre candidații confirmați pe site-ul autorității electorale a orașului Dublin pentru alegerile parțiale din 22 mai. El va candida în circumscripția Dublin Central pentru mandatul ocupat anterior de fostul ministru irlandez al finanțelor Paschal Donohoe. Acesta a demisionat pentru a accepta o funcție la Banca Mondială.

Hutch, cunoscut mai ales sub porecla „The Monk”, a candidat pentru parlament în aceeași circumscripție și cu 18 luni în urmă. Însă el s-a clasat pe locul al cincilea în circumscripția cu patru mandate la alegerile naționale organizate de Irlanda în 2024.

Analiștii spun că de această dată se confruntă cu o misiune și mai dificilă, având în vedere că este disponibil un singur mandat, iar toate partidele ale căror candidați au fost aleși data trecută intră din nou în competiție. Totuși, el s-a declarat optimist.

Gerard Hutch dorește să devină deputat de Dublin, FOTO: Peter Morrison / AP / Profimedia

Ce spune mafiotul cu aspirații politice

„Cred că este grozav să trimiți acolo pe cineva cu un trecut controversat. De asta avem nevoie în Dáil (parlament), este nevoie de schimbare”, a declarat Hutch pentru Irish Times într-un interviu acordat săptămâna aceasta. El a făcut comentariul după ce a fost întrebat ce ar însemna alegerea în parlament a unei persoane cu trecutul său.

„Este nevoie de un om ca mine acolo, care să poată vorbi cu omul de pe stradă”, a mai spus acesta.

Înaintea votului din 2024, Hutch a spus că a decis să candideze deoarece considera că comunitatea defavorizată din centrul orașului în care a crescut nu este reprezentată în mod corespunzător. Rivalii au interpretat sprijinul pentru el ca pe un vot de protest.

El a fost identificat drept lider al familiei Hutch de către o instanță irlandeză în 2023, atunci când a fost achitat de implicare într-o crimă din 2016. Hutch neagă că ar conduce o grupare de crimă organizată.

Însă gruparea de trafic de droguri Hutch a fost menționată inclusiv de Departamentul de Stat al Statelor Unite ca fiind implicată într-un război pentru controlul teritoriului cu gruparea criminală Kinahan, tot din Dublin, conflict care a dus la 18 crime între 2016 și 2022.