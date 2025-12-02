Șeful unei rețele de spionaj rusesc, pus sub acuzare în Polonia. El coordona câteva zeci de persoane

Parchetul Naţional din Polonia a anunţat marţi că a pus sub acuzare, în lipsă, un cetăţean rus suspectat că a condus operaţiuni de spionaj şi sabotaj în 2023, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Conform unui comunicat al parchetului, Mihail Mirgorodski, în vârstă de 28 de ani, este acuzat că a creat şi condus în acea perioadă, din Rusia, „un grup criminal organizat implicat în spionaj şi sabotaj, care opera pe teritoriul Republicii Polone în numele serviciilor de informaţii ruseşti”.

Bărbatul a condus un grup de cel puţin 30 de persoane şi a colectat informaţii, a coordonat atacuri împotriva unor ucraineni şi disidenţi belaruşi şi a distribuit pliante pro-ruse.

Şaisprezece persoane aparţinând acestui grup au fost arestate în 2023. Alte opt au fost ulterior puse sub acuzare, şase dintre ele în lipsă, conform agenţiei naţionale de securitate ABW. Potrivit acesteia, grupul era coordonat prin canale Telegram criptate, iar membrii săi erau plătiţi în criptomonede.

Această acuzaţie este cea mai recentă dintr-o serie de acuzaţii formulate de Polonia împotriva Rusiei şi aliatului apropiat al acesteia, Belarus. Săptămâna trecută, doi ucraineni şi trei belaruşi au fost inculpaţi pentru că au acţionat în Polonia în numele Moscovei.

La începutul lunii noiembrie, tensiunile dintre Moscova şi Varşovia, un aliat apropiat al Ucrainei, s-au intensificat şi mai mult după două incidente pe reţeaua feroviară poloneză, pe care premierul Donald Tusk le-a descris drept „terorism de stat”.

Aceste incidente au determinat Polonia să închidă ultimul consulat rus de pe teritoriul său, lăsând deschisă doar ambasada, ceea ce a determinat măsuri de represalii din partea Moscovei.

La sfârşitul lunii octombrie, serviciile de informaţii poloneze au raportat că, de la începutul războiului din Ucraina în 2022, 55 de persoane suspectate că ar fi acţionat în numele Moscovei au fost arestate în Polonia.