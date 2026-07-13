Șeful Volkswagen le-a spus celor din companie că trebuie să mai dea afară 50.000 de oameni

Volkswagen ar putea fi nevoit să elimine încă aproximativ 50.000 de locuri de muncă pentru a se alinia la nivelul de competitivitate al concurenților, a declarat directorul general al companiei angajaților într-o notă internă, confirmând astfel pentru prima dată că producătorul auto intenționează să reducă până la 100.000 de posturi, potrivit Reuters.

Oliver Blume se străduiește să eficientizeze cel mai mare producător auto din Europa, ale cărui profituri au scăzut mult din cauza taxelor vamale de miliarde de euro, a concurenței acerbe din China și a presiunii exercitate asupra rețelei sale de producție din Germania pentru a deveni mai eficientă.

După ce a convenit deja asupra reducerii a 50.000 de locuri de muncă la nivelul întregului grup, inclusiv în cadrul filialelor sale Porsche și Audi, compania trebuie să depună eforturi pentru a reduce și mai mult costurile, având în vedere că a calculat un dezavantaj de cost de 20% față de companiile comparabile, a afirmat Blume în nota de serviciu văzută de Reuters.

Aceasta înseamnă o „reducere teoretică” a încă 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial, se menționează în notă.

„În prezent, evaluăm la nivelul tuturor mărcilor, companiilor și regiunilor câte ajustări sunt de fapt necesare și fezabile”, a declarat Blume în document.

Compania refuzase anterior să comenteze informațiile potrivit cărora ar fi luat în considerare reducerea a până la 100.000 de locuri de muncă.

Soluții pentru fabricile care ar trebui închise

Nota vine în urma apelurilor furioase ale angajaților, care au cerut conducerii să explice planurile de restructurare, pe care Blume le-a prezentat joi consiliului de supraveghere al companiei.

Surse care cunosc situația au dezvăluit că reprezentanții sindicatelor din cadrul consiliului au blocat propunerile, despre care se spune că includeau reduceri de personal și posibila închidere a patru fabrici.

„La momentul actual, încă nu putem confirma existența unor scenarii de utilizare competitive pentru fabricile din Emden, Hanovra, Zwickau și Neckarsulm în anii 2030”, a afirmat Blume în nota de serviciu.

El a declarat că preferă „soluțiile inteligente” în locul închiderilor, menționând anterior industria de apărare sau producția modelelor chinezești ale Volkswagen în Europa ca opțiuni pentru fabricile subutilizate.