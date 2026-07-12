Șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani a murit. Povestea liderului supranumit „arhitectul Qatarului modern”

Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat curtea regală. Liderul care a condus țara timp de 18 ani este cel care a transformat statul din Golf într-o putere economică globală, potrivit Aljazeera.

Anunțul oficial a fost făcut public duminică de Amiri Diwan, curtea regală a țării. „Cu inimile pline de credință în voia lui Dumnezeu și în destin, Amiri Diwan deplânge marea pierdere suferită de națiune prin trecerea în neființă – fie ca Dumnezeu să-l ierte – a Alteței Sale, Emirul Părinte Șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, care a decedat în această dimineață”, se arată în comunicat.

Șeicul Hamad a condus Qatarul timp de aproape două decenii, perioadă în care țara a cunoscut o dezvoltare economică, socială și culturală.

Hamad bin Khalifa al-Thani, țla cea de-a 14-a Conferință și Expoziție Internațională privind gazul natural lichefiat (GNL), desfășurată la Doha pe 21 martie 2004. Credit line: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia

Cine a fost Hamad bin Khalifa Al Thani

Fostul emir a preluat puterea în 1995 și s-a angajat în elaborarea unor planuri de dezvoltare, reformă și programe educaționale.

Sub conducerea sa, statul din Golf a devenit una dintre cele mai bogate națiuni din lume, datorită rezervelor de gaze naturale și a unui program de reforme politice, economice și sociale, scrie Aljazeera.

În timpul domniei sale, PIB-ul Qatarului a crescut de peste 24 de ori. Producția din câmpul North Field a transformat țara în cel mai mare exportator mondial de gaz natural lichefiat (GNL) până în 2006.

Patru ani mai târziu, capacitatea de producție de GNL a ajuns la 77 de milioane de tone pe an, conform datelor guvernamentale.

Quatar văzut de sus în 2016. Sursa foto: Dreamstime.com

În timpul mandatului său au avut loc înființarea Fundației Qatar, lansarea canalului de știri Al Jazeera în 1996 și promulgarea primei constituții permanente a țării în 2004.

De asemenea, au fost introduse alegerile municipale, în cadrul cărora femeilor li s-a acordat dreptul de a vota și de a candida.

Sub conducerea sa, statul a adoptat Viziunea Națională a Qatarului pentru 2030 și a obținut dreptul de a găzdui Cupa Mondială FIFA din 2022.

Șeicul Hamad bin Khalifa Al-Thani ridică Cupa Golfului, după victoria împotriva Omanului în finala disputată la Doha, pe 24 decembrie 2004. Credit line: RABIH MOGHRABI / AFP / Profimedia

Născut la Doha în ianuarie 1952, șeicul Hamad a absolvit Academia Militară Regală Britanică de la Sandhurst, înainte de a deveni comandant al forțelor armate din Qatar. A devenit moștenitor al tronului și ministru al apărării în 1977.

În 2013, el a predat conducerea fiului său. „Viitorul vă așteaptă, voi, copiii acestei patrii, pe măsură ce intrați într-o nouă eră în care tinerii lideri ridică steagul”, a spus șeicul Hamad atunci când și-a anunțat abdicarea către prințul moștenitor șeicul Tamim bin Hamad Al Thani.

Transferul voluntar al puterii a reprezentat un eveniment rar în regiune, unde o astfel de schimbare are loc, de obicei, în urma decesului sau a unei răsturnări de regim.