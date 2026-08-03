SelfPay accelerează dezvoltarea super-app-ului românesc SelfPay Now prin cea mai amplă extindere a portofoliului de servicii de până acum

SelfPay, liderul pieței de Stații de Plată self-service și unul dintre principalii furnizori de servicii financiare și de plată din România, continuă dezvoltarea ecosistemului său digital prin cea mai amplă extindere de până acum a portofoliului de servicii din aplicația SelfPay Now.

Noile integrări extind aplicația în domenii precum telefonie mobilă și conectivitate, gaming și carduri cadou, asigurări RCA, completând totodată portofoliul de servicii auto cu rapoarte de evaluare, ITP și istoric autovehicul.

Pe lângă extinderea portofoliului de servicii, SelfPay Now simplifică și experiența de plată prin integrarea Apple Pay și Google Pay. Utilizatorii pot achita noile servicii disponibile în aplicație folosind orice card bancar înrolat în cele două portofele digitale, beneficiind de un proces de plată rapid, intuitiv și securizat.

Cu peste 1 milion de utilizatori și mai mult de 200 de servicii disponibile în aplicație, SelfPay Now marchează astfel o nouă etapă în strategia companiei de a dezvolta un super-app românesc, care reunește într-un singur loc serviciile pe care utilizatorii le folosesc cel mai frecvent în activitățile lor de zi cu zi.

Printre cele mai importante noutăți disponibile în SelfPay Now se numără:

Reîncărcare cartelă pentru principalii operatori de telefonie mobilă;

pentru principalii operatori de telefonie mobilă; Travel eSIM , pentru acces rapid la pachete de date mobile locale și internaționale;

, pentru acces rapid la pachete de date mobile locale și internaționale; Polițe RCA de la mai multe companii de asigurare, disponibile direct din aplicație;

de la mai multe companii de asigurare, disponibile direct din aplicație; Rapoarte auto de evaluare, ITP și istoric autovehicul prin AiDaune;

de evaluare, ITP și istoric autovehicul prin AiDaune; Carduri cadou pentru platforme precum Netflix, Amazon și iTunes;

pentru platforme precum Netflix, Amazon și iTunes; Licențe jocuri și credite pentru platforme precum Xbox, Steam și Origin.

Aceste servicii completează portofoliul deja disponibil în SelfPay Now, care include plata facturilor, taxelor și impozitelor, transferuri instant și gratuite între utilizatori, depuneri instant de numerar pe orice card bancar prin intermediul Stațiilor de Plată SelfPay, achiziția rovinietei, a vinietei pentru Bulgaria, plata taxei de pod Fetești, serviciul Garajul Meu dar și cardurile de loialitate.

„Modul în care utilizatorii interacționează cu aplicațiile se schimbă. Oamenii își doresc să rezolve cât mai multe activități dintr-un singur loc, fără să fie nevoiți să utilizeze aplicații diferite pentru fiecare nevoie. De aceea, investim constant în dezvoltarea SelfPay Now și extindem permanent portofoliul de servicii. Acest moment reprezintă un nou pas în dezvoltarea SelfPay Now ca super-app românesc, construit în jurul nevoilor reale ale utilizatorilor și capabil să le simplifice activitățile de zi cu zi.”, a declarat Adrian Badea, CEO SelfPay.

Ecosistemul SelfPay este format din cea mai extinsă rețea de Stații de Plată self-service din România, cu peste 14.000 de Stații de Plată SelfPay, disponibile în peste 3.000 de localități, și aplicația mobilă SelfPay Now, cu peste 1 milion de utilizatori.

Împreună, acestea oferă acces la peste 300 de servicii, dintre care peste 200 sunt disponibile direct în aplicație, consolidând poziția SelfPay ca unul dintre principalii furnizori de servicii financiare și de plată din România și susținând dezvoltarea unui ecosistem integrat, care conectează experiența fizică și cea digitală, contribuind la creşterea incluziunii financiare şi la simplificarea accesului la servicii pentru milioane de români.

Articol susținut de SelfPay