SelfPay marchează cel mai bun început de an: peste 440 mil. lei procesați pe taxe și impozite în primele 4 luni, în creștere cu 84% față de anul trecut, și un rol tot mai important în infrastructura financiară din România

Rezultate record în perioada de taxe și impozite

SelfPay, liderul pieței de Stații de Plată self-service din România, anunță rezultate record în perioada de taxe și impozite aferentă primului trimestru din 2026, înregistrând cel mai bun început de an din istorie. Compania operează peste 13.000 de Stații de Plată amplasate în peste 3000 de localități, iar aplicația SelfPay Now permite achitarea taxelor și impozitelor locale direct de pe telefon, către peste 30 de instituții publice partenere, fără drumuri și fără dependență de programul ghișeelor.

Creștere accelerată a volumelor și a numărului de tranzacții

În primele luni ale anului, utilizatorii au efectuat peste 1,6 milioane de tranzacții pentru plata taxelor și impozitelor prin SelfPay. Valoarea totală a sumelor procesate exclusiv pentru plata taxelor și impozitelor a depășit 440 de milioane de lei, în creștere cu 84% față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce numărul de tranzacții a crescut cu 22%.

Tranzacții de valoare ridicată și încredere crescută în soluțiile SelfPay

Cea mai mare tranzacție procesată anul acesta a avut o valoare de aproximativ 750.000 de lei, evidențiind increderea în utilizarea soluțiilor SelfPay inclusiv pentru plățile de valoare foarte ridicată.

Rezultate consolidate la nivelul întregului portofoliu de servicii

Pe lângă performanța operațională din zona taxelor și impozitelor, SelfPay a înregistrat rezultate record și la nivelul întregului portofoliu de servicii. În primul trimestru din 2026, compania a procesat aproape 18 milioane de tranzacții, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului anterior, iar volumul total al sumelor procesate a depășit 3,2 miliarde de lei, marcând un avans de 23%. Ponderea plăților către stat a ajuns la aproximativ 10% ca număr de tranzacții, respectiv 14% ca valoare.

Contribuție la incluziunea financiară și relația cu administrația publică

Aceste rezultate reflectă o adopție accelerată a soluțiilor self-service și digitale, dar și un rol tot mai important al SelfPay în creșterea incluziunii financiare în România, precum și consolidarea poziției de partener de încredere al administrației publice și de punct de legătură esențial între cetățeni și instituțiile statului. Prin combinația dintre cea mai extinsă rețea de Stații de Plată din România și aplicația mobilă SelfPay Now, compania oferă soluții accesibile pentru utilizatori cu niveluri diferite de digitalizare, contribuind la reducerea barierelor de acces la servicii esențiale.

Declarație CEO

„Unul dintre obiectivele noastre este să facem serviciile financiare cât mai simple și accesibile pentru toți. Rezultatele din acest început de an arată că reușim să ajungem la un număr tot mai mare de utilizatori, inclusiv la cei care nu folosesc în mod tradițional soluții digitale. Acestea sunt cifrele unei companii care nu mai este o opțiune între altele, ci infrastructura-cheie prin care milioane de români își rezolvă plățile esențiale.”, a declarat Adrian Badea, CEO SelfPay.

