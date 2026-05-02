„Semi-apocalipsa” de la Goodzone. Cum a ajuns un mall uriaș din Moscova simbolul crizei economice ruse

Spații comerciale goale, uși închise, lacăte puse pe uși, clienți puțini, muzică pop pe fundal. Această este atmosfera într-un centru comercial dintr-o suburbie a clasei de mijloc din Moscova.

Mall-ul aproape pustiu este un semn dureros al crizei economice din Rusia, scrie CNN.

Imensul mall Goodzone a fost inaugurat în 2014. Acolo funcționează și un cinematograf multiplex cu opt săli, care acum stă mai mult gol, cu luminile din foaier stinse.

Deși centrul comercial este încă deschis șapte zile pe săptămână, acum pare că moare încet.

În urma invaziei pe scară largă a Ucrainei, a exodului companiilor occidentale și a sancțiunilor occidentale fără precedent, economia Rusiei a contrazis așteptările, orientându-se către cheltuieli militare masive și creșterea exporturilor de petrol către China și India.

Cu toate acestea, economia începe să dea semne de slăbiciune, PIB-ul înregistrând o contracție de 1,8% în primele două luni ale anului 2026.

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut problema într-o ședință guvernamentală privind afacerile economice, la mijlocul lunii aprilie.

Liderul de la Kremlin a cerut oficialilor să explice „de ce traiectoria indicatorilor macroeconomici nu se ridică în prezent la nivelul așteptărilor”.

Liderul Partidului Comunist din Rusia, Ghennadi Ziuganov, a avertizat că țara s-ar putea confrunta cu o revoluție de tip bolșevic dacă guvernul nu reușește să abordeze problema slăbirii economiei.

Mall-ul pustiu, arată „semi-apocaliptic”

Deși nu au existat semne de tulburări sociale în masă în Rusia, iar alte mall-uri, inclusiv gigantul Aviapark din nord-vestul Moscovei, par să aibă afaceri bune, mai mulți angajați de la Goodzone au descris pentru CNN, cu îngrijorare, numărul de clienți din ce în ce mai redus de acolo.

Mall-ul Aviapark din Moscova. Sursă foto: Hector RETAMAL / AFP / Profimedia

Unul dintre aceștia a fost Ivan, casier la o filială a unuia dintre cei mai mari retaileri din Rusia, care a rugat CNN să nu-i folosească numele de familie și să nu-i dezvăluie locul de muncă. Acesta este al doilea său loc de muncă și nu-și poate permite să-l piardă în contextul actual, a spus el.

„Ei bine, în ceea ce privește situația economică, asta vă spune ceva despre situația din țară”, a spus Ivan, arătând spre ecranul casei sale de marcat.

Monitorul arată 13 tranzacții efectuate până acum în această zi, un total derizoriu de 3.417 ruble, echivalentul a circa 45 de dolari. Este o joi după-amiază la sfârșitul lunii aprilie, iar Ivan spune că, în vremuri mai bune, numărul tranzacțiilor s-ar apropia de 300.

„(Mall-ul Goodzone) arată semi-apocaliptic”, a spus Ivan. „Mall-ul este atât de mare, încât te-ai putea rătăci și obosi plimbându-te prin el. S-ar părea că a fost construit și proiectat pentru un flux uriaș de oameni, dar eu nu l-am văzut așa.”

„Folosim acest magazin ca depozit”

CNN a contactat administratorii mall-ului pentru a obține o declarație. Site-ul mall-ului menționează că anumite părți ale acestuia sunt în curs de renovare și că se introduc noi operatori conomici, însă CNN nu a văzut dovezi în acest sens.

Site-ul web promovează spații comerciale de închiriat la prețuri incredibil de mici, începând de la doar 1 rublă (aproximativ 0,01 dolari) pe metru pătrat. Multe dintre magazinele goale găzduiau anterior mărci occidentale care s-au mutat după invazia Ucrainei.

Două femei care lucrează în mall au declarat pentru CNN că foarte puțini oameni le mai trag pragul magazinului. „Practic, folosim acest magazin ca depozit”, a spus una dintre ele.

Au povestit că lucrurile s-au înrăutățit după 2022 și că nu au speranțe ca lucrurile să își revină. El au deplâns creșterea prețurilor și stangarea salariilor.

„Ciclul de boom s-a încheiat”

Pentru a obține venituri mai mari, Rusia a majorat anul trecut impozitul pe venit și impozitul pe profit, iar taxa pe valoarea adăugată (TVA) a fost majorată la 22% începând cu 1 ianuarie 2026.

Ruben Enikolopov, profesor de cercetare la Barcelona School of Economics, a explicat faptul că, la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Kremlinul avea o datorie publică redusă și rezerve mari și a pompat bani în economie prin cheltuieli militare.

„Funcționează o vreme, dar asta nu poate continua la nesfârșit. Cheltuielile guvernamentale au ajutat economia, dar acum ciclul de boom s-a încheiat. Rezervele sunt în scădere și trebuie să găsească bani de undeva, de aceea au crescut impozitele”, a explicat Enikolopov.

Enikolopov a spus că, deși Moscova a beneficiat de prețurile ridicate la energie în timpul războiului din Orientul Mijlociu, atacurile ucrainene asupra lanțului de aprovizionare rus – în special țintirea continuă a rafinăriilor – au redus cantitatea de petrol pe care Rusia o poate vinde.

Bogații devin mai bogați, săracii devin mai săraci

O piedică pusă economiei ruse reprezintă și întreruperile de internet și de telefonie mobilă impuse de stat, care au afectat capitala și alte orașe mari în ultimele luni.

Oksana, din Sankt Petersburg, spune că restricțiile îngreunează comunicarea clienților cu compania de reparații auto pentru care lucrează sau și împiedică oameni să plaseze comenzi online. Putin a apărat restricțiile ca fiind necesare pentru siguranța publică.

În ciuda restricțiilor și a creșterii sarcinilor fiscale, miliardarii ruși au înregistrat o creștere de 11% a averii lor combinate în ultimul an, în ciuda sancțiunilor, potrivit Forbes Rusia.

„Nu este un secret: războiul a accentuat inegalitatea în rândul populației ruse. Vedem cum bogații devin și mai bogați, iar săracii devin și mai săraci”, a declarat pentru CNN Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia-Eurasia din Berlin.