Semnătura electronică: ghidul antreprenorului care vrea să scape de hârtii

La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 45.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și multe altele și peste 20 de parteneri cu servicii la preț preferential pentru comunitatea Stup. Astăzi povestim cu echipa Namirial partenerul Stup care te ajută cu semnătură electronică, servicii și soluții pentru transformarea digitală a proceselor de business. Și dacă vrei să afli mai multe despre Stup, intră aici.

Transformarea digitală a revoluționat modul de a face afaceri, făcând posibilă încheierea contractelor sigur și eficient chiar și de la distanță, prin utilizarea semnăturilor electronice.

Ce este semnătura electronică?

Semnătura electronică este semnătura realizată în format digital – fără pix și hârtie. Aceasta are valoarea juridică a unei semnături olografe și accelerează procesele de business prin posibilitatea de a semna contracte sau alte documente fără a fi prezent fizic.

Regulamentul eIDAS, care stă la baza reglementării europene pentru serviciile de încredere, definește semnătura electronică ca un ansamblu de date în format electronic, atașate sau conectate prin asociere logică altor date electronice și utilizate de semnatar pentru a semna.

Există 3 tipuri de semnături reglementate de regulamentul eIDAS:

Cel mai folosit tip de semnătură este Semnătura Electronică Simplă (SES), care nu implică utilizarea unor instrumente capabile să garanteze autenticitatea și integritatea documentului semnat. Valoarea probatorie a documentului pe care este aplicată Semnătura Electronică Simplă poate fi stabilită doar de un judecător.

Semnătura Electronică Avansată (SEA): trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

este conectată exclusiv la semnatar;

este aptă să identifice semnatarul;

este creată folosind date de creare a semnăturii electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de securitate, sub controlul său exclusiv;

este legată de datele semnate astfel încât să permită identificarea oricărei modificări ulterioare a acestora.

Un exemplu de SEA este semnătura grafometrică aplicată pe tabletă cu un stylus.

Semnătura Electronică Calificată (SEC): este un tip special de semnătură care, pe lângă caracteristicile SEA, are următoarele atribute:

este creată cu un dispozitiv calificat pentru crearea semnăturii electronice;

se bazează pe un certificat electronic calificat;

are efect juridic echivalent cu cel al semnăturii olografe.

Semnătura la distanță și cum o integrezi

Semnătura la distanță

Indiferent de tipul de semnătură ales (SES, SEA sau SEC), toate pot fi aplicate de la distanță, fără ca semnatarul să fie prezent fizic, ceea ce le face utile mai ales pentru afacerile care lucrează cu clienți sau parteneri aflați în alte orașe sau țări.

Cum o integrezi în procesele de business:

Alegi un furnizor acreditat de semnătură electronică – acreditarea garantează că semnătura ta are valoare juridică deplină în România și în toată UE.

Te identifici digital, cu cartea de identitate electronică sau printr-o sesiune video – procesul durează câteva minute și este necesar o singură dată.

Semnezi primul document în câteva minute, de pe orice dispozitiv – poți folosi telefonul mobil, laptopul sau o tabletă.

Concluzie

Utilizarea semnăturilor electronice pentru semnarea contractelor digitale face procesele de business mai rapide și mai eficiente, limitează producerea și schimbul de documente pe hârtie, reduce costurile de administrare și asigură valabilitatea juridică a documentelor electronice.

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BT Stup este un loc pentru toți antreprenorii, creat cu scopul de a-i conecta pe aceștia cu furnizori de servicii și produse pentru înființarea, gestionarea sau managementul unei afaceri. La Stup se desfășoară inclusiv evenimente pentru antreprenori și viitori antreprenori, organizate atât de BT, cât și de partenerii acestei inițiative. BT Stup este dedicat tuturor antreprenorilor, indiferent de banca la care sunt clienți.

Acest articol face parte dintr-o intiativa Banca Transilvania, care își dorește să sprijine antreprenorii și să le ofere toate informațiile necesare atunci când se află la început de drum. Dacă dorești să începi o afacere, BT este lângă tine cu resurse, informații și know-how. Pentru ca ție să îți fie mai ușor.

Articol susținut de Banca Transilvania