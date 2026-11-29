Răzvan Onea (28 de ani) continuă la Rapid București, după ce a acceptat prelungirea înțelegerii scadente la finalul acestui sezon. Fundașul dreapta va semna un nou contract valabil pe doi ani.

Jucătorul a refuzat alte două propuneri concrete pentru a rămâne în Giulești: o ofertă din Turcia și una din SuperLiga. Impresarul fotbalistului, Bogdan Apostu, a confirmat acordul și a explicat motivele deciziei.

„Ne-am înțeles cu Rapid, deși am avut o ofertă bunicică din străinătate pentru Răzvan Onea. Marți vom semna prelungirea pe doi ani cu Rapid București. El mai are contract până în vară și îl prelungește.

Băiat admirabil. Rapidul are probleme cu fair-play-ul financiar, a contat mult stabilitatea. A mai avut o ofertă de la o altă echipă de play-off, cu 15% mai mulți bani, dar ne-am gândit că e bine să rămână acolo unde e iubit și apreciat.

Rapid i-a dat multe, al doilea copil e pe drum, a preferat să pună demnitatea înaintea banilor. Acei 15% în plus nu făceau diferența. Va rămâne la Rapid pentru că Rapid e casa lui. Împreună au scris o poveste frumoasă”, a spus Apostu, potrivit fanatik.ro.

Ajuns la Rapid în ianuarie 2022, Onea a adunat 132 de meciuri în tricoul giuleștenilor. A marcat 3 goluri și a livrat 6 pase decisive. Semnarea oficială a actelor este programată pentru ziua de marți.