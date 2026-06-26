Senatoarea care a demisionat din PSD propune modificarea Constituției, pe model german: „Criza pe care o traversăm nu este un accident”

„Cine dărâmă un guvern trebuie să fie capabil să construiască altul”, consideră Victoria Stoiciu, care a demisionat din PSD după decizia partidului de a colabora cu AUR pentru a demite Guvernul Bolojan.

Senatoarea a propus o modificare a Constituției în acest sens, spunând că „Germania a consacrat modelul în 1949”.

„Propun modificarea Constituției astfel încât un guvern să poată fi demis prin moțiune de cenzură doar dacă, în același vot, Parlamentul alege cu majoritate absolută un nou premier”, a scris Victoria Stoiciu, vineri seară, pe Facebook, în contextul blocajului care există în negocierile pentru formarea unui nou guvern, după ce cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis, în 5 mai, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

„România trebuie să adopte modelul moțiunii de cenzură constructive”

Actuala formă a Constituției, crede Victoria Stoiciu, „permite iresponsabilitatea politică și chiar o premiază”.

„Criza pe care o traversăm nu este un accident. Este simptomul unei arhitecturi constituționale care permite iresponsabilitatea politică și chiar o premiază. Putem da jos un guvern fără să avem nici cea mai vagă idee despre ce urmează — fără o majoritate alternativă, fără un program, fără un nume. Distrugerea nu costă nimic. Reconstrucția, în schimb, o plătesc cetățenii”, a adăugat senatoarea.

Ea consideră că „această asimetrie trebuie să înceteze”.

„Iar pentru asta avem nevoie de o schimbare de paradigmă. România trebuie să adopte modelul moțiunii de cenzură constructive. Logica lui este simplă: nu poți răsturna un guvern fără să alegi, în același vot și cu majoritate absolută, pe cel care îi va lua locul. Cine vrea să dărâme trebuie să dovedească mai întâi că poate construi”, a continuat Victoria Stoiciu.

Senatoarea a spus că modelul a fost implementat de Germania după Al Doilea Război Mondial.

„Germania a consacrat modelul in 1949, ca lecție directă desprinsă din prăbușirea Republicii de la Weimar — acolo unde «majoritățile negative», formate din comuniști și naziști, puteau paraliza guvernarea doborând cabinete pe care erau incapabile să le înlocuiască. Acea iresponsabilitate a pregătit terenul pentru catastrofă”, a mai declarat Victoria Stoiciu.