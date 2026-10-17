Sepsi caută soluții după oprirea finanțării din Ungaria: „Poate vine un miliardar din China”

Clubul Sepsi Sfântu Gheorghe se confruntă cu o situație financiară incertă după sistarea fondurilor guvernamentale provenite de la Budapesta, iar conducerea pregătește ca măsură de siguranță contractarea unor împrumuturi bancare și atragerea de investitori privați.

Laszlo Dioszegi, finanțatorul clubului, a declarat că salariile sunt asigurate până la sfârșitul acestui an. Pentru anul viitor, însă, clubul trebuie să găsească alte surse de finanțare.

„Să ții o echipă în prima ligă, cu 200 de oameni, e imposibil. Dar încercăm să aducem investitori lângă noi, ca și alte echipe. Să vedem. Poate vine un miliardar din China. E mai ușor să intri în Conference League, în anii viitori. Dacă vine cineva potent cu 10-15 milioane, poate Sepsi să intre în primele 6 echipe. Sunt mulți miliardari în zona Asiei, în China, India, țările arabe.

Oricum, noi o să avem și alte soluții. Dacă nu vom mai primi bani, noi vom face împrumuturi la bancă. Jucătorii nu trebuie să fie îngrijorați E adevărat că trebuie să mai aducem investitori. Noi am tras un semnal de alarmă. Mereu spunem adevărul. Nu trebuie să mințim, să spunem că avem 5 milioane în bancă. Nu este adevărat.

Vreau să spun că suntem cu banii la zi. Pe 20-21 octombrie primesc salarii pe luna asta, apoi și luna viitoare la fel. Anul acesta pot spune că suntem ok. Anul viitor, dacă nu reușim să aducem investitori, atunci luăm un împrumut de la bancă. Avem un stadion de 30 de milioane de euro. Nu avem datorii, nu e o problemă. Încercăm să aducem investitori la noi”, a declarat Dioszegi, potrivit fanatik.ro.

Pe teren, Sepsi ocupă locul 11 după primele 11 meciuri, cu 13 puncte: Atitudine am avut cu Dinamo, dar asta e valoarea noastră. Trebuie să recunoaștem. Eu am spus din start că anul acesta trebuie să ne gândim la salvarea de la retrogradare. Nu putem să ne gândim la play-off. Am avut un start de sezon bun, dar acum am început să și pierdem. Sperăm ca etapa viitoare, la Petrolul, să scoatem cel puțin un punct”.