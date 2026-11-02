Sepsi e pe un butoi de pulbere. Ultimatum dat de Laszlo Dioszegi

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a declarat că este nemulțumit de jocul echipei sale în remiza cu Oțelul (1-1), din etapa a 14-a a SuperLigii, avertizând că situația devine critică înaintea meciului cu FC Voluntari.

Deși a recunoscut o ușoară schimbare față de eșecul dureros cu Universitatea Craiova (0-5), după care a băgat echipa în ședință, finanțatorul nu a ezitat să critice modul în care jucătorii au gestionat finalul partidei de duminică. Sepsi a primit gol în minutul 90+5, când Nuno Pedro a transformat un penalty pentru Oțelul.

„Sincer, nu mi-a plăcut jocul absolut deloc. Nu se poate, nu e prima dată când pierdem două puncte din traistă, dintr-o prostie. Nu am primit ceea ce așteptam, chiar dacă a fost un alt joc față de meciul cu Dinamo și Craiova. Asta trebuie să recunosc.

Ca joc, nu pot să fiu mulțumit. Rezultatul, să spunem așa, este ok, un punct în deplasare este mai bun decât nimic. În minutul 92 conducem, dar facem o greșeală individuală și pierdem două puncte.

Nu acuzăm arbitrajul, trebuia însă să fim mai atenți și mai buni. Nu trebuia să facem corner la ultima fază. Am văzut o altă echipă, dar este drum lung până când voi fi mulțumit”, a explicat finanțatorul, potrivit digisport.ro.

Laszlo Dioszegi: „Sunt speriați, nu știu care este problema”

Înainte de pauza competițională din această lună, când la club este programată o nouă ședință de analiză, Dioszegi a lansat un ultimatum ferm înaintea disputei cu FC Voluntari.

„O să discutăm după meciul cu Voluntari. Acolo nu mai putem greși. Dacă pierdem și cu Voluntari, atunci o să fie o mare problemă. Jucăm în spate prea mult, mijlocașii sunt speriați, nu știu care este problema”, a concluzionat Laszlo Dioszegi.

În urma rezultatului de la Galați, formația din Sfântu Gheorghe a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în campionat, ocupând locul 11 cu 15 puncte.