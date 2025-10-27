Sequoia, cu românca Luciana Lixandru în echipă, a lansat noi fonduri de 950 milioane dolari: „Abia aștept să întâlnesc antreprenori care folosesc Europa ca hub de produs și inginerie”
Legendara firmă de investiții americană Sequoia Capital, cu românca Luciana Lixandru în echipa de conducere pe Europa, care a finanțat și compania româno-americană UiPath, a lansat acum noi fonduri de investiții, în valoare totală de 950 de milioane de dolari, pentru startup-uri de tehnologie din toată lumea, inclusiv de pe piața europeană.
