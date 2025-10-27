Sari direct la conținut
Sequoia, cu românca Luciana Lixandru în echipă, a lansat noi fonduri de 950 milioane dolari: „Abia aștept să întâlnesc antreprenori care folosesc Europa ca hub de produs și inginerie”

HotNews.ro
Bancnote de 100 de dolari. Credit: Sheldon Cooper/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendara firmă de investiții americană Sequoia Capital, cu românca Luciana Lixandru în echipa de conducere pe Europa, care a finanțat și compania româno-americană UiPath, a lansat acum noi fonduri de investiții, în valoare totală de 950 de milioane de dolari, pentru startup-uri de tehnologie din toată lumea, inclusiv de pe piața europeană. 

