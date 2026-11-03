Serbia îl arestează pe proprietarul unei bănci , acuzat că a golit seiful băncii după înfrângerea în alegeri a lui Aleksandar Vučić

Autoritățile sârbe l-au reținut pe proprietarul Alta Bank și l-au acuzat că a golit depozitele băncii după recenta înfrângere electorală a lui Aleksandar Vučić.

Davor Macura și alți doi funcționari ai băncii au fost arestați în urma unor zile de percheziții la sediul băncii și la domiciliul lui Macura, a anunțat poliția sârbă, potrivit Financial Times. Macura este suspectat de sustragerea ilegală a peste 380 de milioane de euro din seiful băncii, au adăugat aceștia.

Banca Națională a Serbiei a revocat sâmbătă licența de funcționare a băncii, declarând că aceasta s-a confruntat cu dificultăți financiare și de lichiditate după ce clienții săi, mulți având cetățenie rusă, au efectuat retrageri substanțiale, iar milioane de euro din aceste fonduri au ieșit din țară săptămâna trecută.

Alta Bank și Macura s-au numărat printre primele ținte ale unei campanii anticorupție după căderea lui Vučić, a cărui guvernare s-a încheiat când o mișcare condusă de studenți a învins partidul său, SNS, în alegerile parlamentare din 25 octombrie. Vučić a convocat votul anticipat după ce a demisionat din funcția de președinte, sperând să-și păstreze puterea de prim-ministru, o mișcare care amintește de cea a lui Vladimir Putin din 2008.

Presupușii complici ai lui Macura i-au permis acestuia să intre în seif fără autorizație, folosind propriile carduri și însoțindu-l”, au declarat procurorii.

Compania-mamă a Alta s-a confruntat anterior cu analiza Băncii Centrale Europene cu privire la suspiciuni de spălare de bani, ca parte a unei tentative de achiziție a unui creditor austriac, Addiko, BCE punând la îndoială dacă banca ar putea verifica originea legitimă a depozitelor.

Alta a declarat că ancheta BCE nu a găsit nicio neregulă.

Ljiljana Borovic, o avocată specializată în apărare penală din Belgrad, care s-a ocupat de cazuri de crimă organizată și corupție la nivel înalt, a declarat că Alta s-a transformat dintr-o mică casă de schimb valutar de la periferia Belgradului într-o bancă sistemică, după ce a achiziționat o instituție de creditare de stat sârbă și a preluat afaceri guvernamentale.

Banca a fost singura care deservea atât companiile, cât și persoanele fizice din Rusia, crescându-și bilanțul de mai multe ori după sosirea a zeci de mii de cetățeni ruși în urma invaziei Ucrainei de către Moscova în 2022.

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„Creșterea rapidă a băncii, creșterea enormă a numărului de sucursalele și birouri ale acesteia și extinderea operațiunilor sale în alte sectoare de afaceri și în țările vecine într-o perioadă excepțional de scurtă de timp au stârnit îngrijorări legitime în rândul experților financiari și bancari”, a declarat Borovic.

„Aceste îngrijorări s-au concentrat pe suspiciunile că banca era de fapt folosită pentru spălare de bani și transferul unor sume substanțiale de bani în străinătate în numele și în beneficiul unor înalți oficiali ai partidului de guvernământ”, a spus ea.

Banca Națională a Serbiei și partidul SNS al lui Vučić nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Macura a negat orice faptă ilegală, declarând pentru FT înainte de arestarea sa că banca sa a fost ținta „unei campanii susținute de informări ostile, scurgeri de informații și insinuări” din partea concurenților săi regionali.

„În niciun moment guvernul, prim-ministrul, președintele interimar, Banca Națională sau noua administrație nu au abordat Alta Group pentru a discuta o măsură proporțională – o recapitalizare, o restructurare, o salvare ordonată de către compania-mamă”, a declarat Macura.

„Dacă un grup sistemic poate fi tratat în acest fel în Serbia, atunci niciun investitor și niciun deponent nu este în siguranță, iar costul va fi suportat de economia Serbiei”, a adăugat el.

Creditorul austriac Raiffeisen Bank International, care fusese anterior selectat să preia Addiko și care acceptase să vândă o parte din activele Addiko către Alta printr-o separare, a declarat că „se așteaptă să rămână proprietarul tuturor filialelor Addiko, inclusiv al celei din Serbia”, deoarece nu se mai așteaptă ca Alta Group „să obțină aprobarea autorităților de reglementare pentru o posibilă separare”.