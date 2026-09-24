VIDEO „Serghei, știu că asculți. Spune-i șefului tău”. Politicianul polonez care l-a confruntat pe Lavrov, în mod direct, la ONU

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a transmis Rusiei, în cadrul Adunării Generale a ONU, că nu poate câștiga războiul din Ucraina. Adresându-se direct omologului său rus, Serghei Lavrov, Sikorski i-a cerut să-i transmită lui Vladimir Putin un mesaj: „Ajunge”, potrivit TVP World.

În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, Sikorski a răspuns afirmațiilor făcute de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

El a respins descrierea făcută de Moscova revoluției din Ucraina din 2014 drept o „lovitură de stat sângeroasă” și a contestat afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar interzice limba rusă. De asemenea, Sikorski a propus organizarea, în aceeași zi, a unor alegeri prezidențiale în Rusia și Ucraina, monitorizate la nivel internațional.

„Am fost acolo împreună cu miniștrii de Externe ai Germaniei și Franței și nu a existat nicio lovitură de stat. Președintele Ucrainei, domnul Ianukovici, a fost înlăturat din funcție de Parlamentul Ucrainei, ales în mod democratic, inclusiv cu voturile propriului său partid, Partidul Regiunilor, pentru că a ordonat un masacru în urma căruia au fost uciși 100 sau mai mulți civili ucraineni”, a declarat Sikorski.

Referindu-se la ceea ce a numit „războiul colonial fără sens” al lui Putin, Sikorski a spus că Rusia nu și-a atins obiectivele.

„Încercați să cuceriți Donbasul de peste 12 ani și Kievul de peste patru ani”, a declarat el. „Puteți în continuare să ucideți mulți oameni, dar nu puteți câștiga. Puteți opri în orice moment acest război imperial pe care ați ales să-l purtați. Nu mai puneți în pericol Europa și lumea. Nu mai distrugeți viitorul Rusiei.”

„Serghei, știu că asculți. Spune-i șefului tău: ajunge”, a mai spus șeful diplomației poloneze.