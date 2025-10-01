Seria Xiaomi 15T revoluționează experiența foto-video: tehnologia de vârf și optica Leica te transformă în profesionist

Noua serie Xiaomi 15T, evoluția naturală a liniei T, ridică standardele în materie de fotografie, performanță și experiență de utilizare, și transformă modul în care capturăm momentele importante ale vieții.

Optică de nivel profesional, dezvoltată în parteneriat cu Leica

Una dintre vedetele seriei este sistemul de camere triple, creat în colaborare cu Leica, care oferă rezultate impresionante în orice scenariu. Xiaomi 15T vine cu o cameră principală, ultra-wide și teleobiectiv, în timp ce varianta Pro adaugă un teleobiectiv Leica 5x Pro pentru un zoom optic superior.

Camera principală de 50MP, echipată cu obiectiv Leica Summilux, capturează detalii uimitoare, culori vii și contrast ridicat, chiar și în condiții de lumină scăzută. Xiaomi 15T Pro impresionează cu senzorul Light Fusion 900, oferind o gamă dinamică de 13.5 EV pentru imagini clare și tonuri precise.

Noutatea absolută este camera telephoto 5x Pro a modelului Pro, cu zoom optic 5x, 10x la nivel optic și până la 20x Ultra Zoom – ideal pentru peisaje sau detalii fine.

Ambele modele includ o cameră frontală de 32MP pentru selfie-uri perfecte. Modul Leica street photography permite capturi rapide de pe ecranul de blocare, cu distanțe focale emblematice.

Pentru videografie, seria oferă înregistrare 4K la 30fps HDR10+ pe toate obiectivele, iar Xiaomi 15T Pro urcă la 4K 120fps și Log 4K 60fps pe 10 biți pentru editare profesională. Indiferent dacă ești fotograf amator sau creator de conținut, seria 15T oferă control intuitiv și rezultate memorabile.

Seria Xiaomi 15T este disponibilă pe www.mi.com/ro și în rețelele partenere: Orange, Vodafone, Telekom, Digi, eMag, Altex și Flanco.

Patru scenarii pentru fotografii unice

Fotografierea de la distanță a evenimentelor rapide

Când fotografiați acțiunea rapidă a unui eveniment sau competiții, lentilele telefoto ale modelelor Xiaomi 15T și 15T Pro sunt ideale pentru a izola cadrele de la distanță, fără a fi nevoie să vă apropiați prea mult de acțiune.

Telefoto-ul de 10MP al modelului 15T, cu zoom optic 2.6x și OIS, permite cadre stabile cu obiecte în mișcare, reducând neclaritatea cauzată de dinamica rapidă, iar calibrarea culorilor Leica captează cu precizie nuanțele vibrante. Modelul 15T Pro merge mai departe cu telefoto-ul său de 50MP la zoom optic 5x (echivalent 115mm), oferind detalii mai clare pe expresiile faciale sau traiectoriile obiectelor, iar rezoluția mai mare permite decupaje pentru compoziții impresionante.

Senzorul principal de 50MP cu OIS al ambelor modele poate gestiona cadre mai largi ale acțiunii, iar modul video 4K@120fps al modelului Pro excelează în reluări slow-motion ale celor mai spectaculoase momente.

Acoperire wide-angle a acțiunii

Pentru a captura amploarea acțiunii în timpul unor evenimente dinamice, camerele ultra-wide ale modelelor Xiaomi 15T și 15T Pro se remarcă prin senzorii lor de 12MP, oferind un câmp vizual de 120° pentru a surprinde întreaga scenă, fără a fi nevoie de îmbinarea mai multor cadre.

Această configurație gestionează gama dinamică a cadrelor însorite – sau cu mai multă lumină – față de zonele umbrite, senzorul principal Light Fusion 800 asigurând o expunere echilibrată, iar optica Leica oferind nuanțe bogate de culoare.

Chipsetul superior Dimensity 9400+ și NPU-ul modelului 15T Pro permit procesarea mai rapidă a HDR în condiții de iluminare variabilă în aer liber, fiind mai potrivite pentru ajustări rapide în timpul evenimentelor dinamice. Utilizați OIS pe senzorul principal și ultra-wide pentru stabilitate la fotografierea manuală în mijlocul acțiunii, iar capacitatea de înregistrare video 8K a ambelor telefoane va permite realizarea de panorame fluide, care pot fi ulterior editate în imagini statice.

Fotografie macro sau de produs pentru detalii de aproape

Pentru cadre detaliate ale obiectelor mici, cum ar fi florile, frunzele sau mâncarea, senzorii principali și telefoto de înaltă rezoluție permit realizarea unei fotografii macro creative. Ambele modele pot folosi senzorul principal de 50MP cu pixel-binning pentru detalii bogate și OIS pentru a minimiza tremuratul la focalizarea de aproape, cu îmbunătățirile Leica oferind culori vii și realiste.

Camera telefoto de 50MP a modelului 15T Pro, cu zoom 5x, funcționează excelent ca tool macro, oferind o distanță mai mare de lucru (de exemplu, pentru insecte) și mai mulți megapixeli pentru texturi complexe, fără a fi nevoie de zoom digital, depășind opțiunea de 10MP cu zoom 2.6x a modelului 15T.

Folosiți camera ultra-wide pentru contextul ambiental în configurările de produs sau obiect fotografiat, ambele permit videoclipuri fluide, de aproape, pentru comentarii, tutoriale sau recenzii, modul 4K@120fps al modelului Pro adăugând efecte dramatice de slow-motion pentru detalii precum picăturile de apă de pe petale sau frunze.

Fotografie outdoor pe timp de noapte

În condiții de lumină scăzută, cum ar fi o pădure la apus, străzile orașului pline de viață după lăsarea întunericului sau adunările în interior, senzorul principal de 50MP Light Fusion 800 al ambelor telefoane oferă rezultate impresionante datorită dimensiunii mari a pixelilor, care reduce zgomotul, și OIS-ului pentru expuneri clare la fotografierea manuală.

Optica Leica asigură reproducerea precisă a culorilor sub luminile artificiale, cum ar fi reflectoarele, nocturna sau spoturile, evitând aspectul șters întâlnit la alte telefoane. Modelul 15T Pro beneficiază de procesare mai rapidă datorită chipsetului său puternic, permițând realizarea mai rapidă a fotografiilor în modul de noapte, cadre multiple și înregistrarea video 8K@30fps pentru cadre stabile și detaliate ale scenelor iluminate cu neon sau alte lumini artificiale.

Asociați acest lucru cu camera ultra-wide pentru vederi mai largi ale peisajelor sau străzilor sau cu telefoto-ul pentru izolarea subiectelor, cum ar fi mașinile sau oamenii, și folosiți camera frontală de 32MP a oricărui model pentru selfie-uri de grup în locuri slab iluminate, unde diafragma f/2.0 captează suficientă lumină.

Ecran imersiv, pentru experiențe vizuale superioare

Ecranul de 6,83 inchi, cel mai mare din seria Xiaomi, oferă claritate 1,5K, culori vibrante și luminozitate de până la 3200 niți pentru vizibilitate perfectă în orice condiții. Xiaomi 15T Pro are rame ultra-înguste de 1,5 mm (cu 27% mai subțiri decât generația anterioară) și rată de reîmprospătare de 144Hz pentru derulare fluidă. Modelul standard oferă 120Hz și diminuare PWM de 3840Hz pentru confort ocular.

Tehnologiile de protecție a ochilor fac aceste dispozitive ideale pentru sesiuni lungi de utilizare, fie pentru crearea de conținut, citit sau divertisment.

Performanță puternică și design premium

Cu o baterie de 5500 mAh, seria asigură autonomie îndelungată. Xiaomi 15T Pro suportă HyperCharge 90W cu fir și 50W wireless, iar varianta standard – 67W. Bateria rezistă la 1600 de cicluri cu 80% capacitate și permite pornire rapidă chiar și de la 0%.

Designul emblematic include un spate din fibră de sticlă, rame plate și margini rotunjite pentru o prindere confortabilă. Ecranul este protejat de Corning Gorilla Glass 7i, iar certificarea IP68 permite rezistență la apă până la 3 metri.

Xiaomi 15T Pro folosește aliaj de aluminiu 6M13 pentru protecție sporită, și este disponibil în variantele Black, Gray și Mocha Gold. Modelul standard este disponibil în variantele Black, Gray și Rose Gold.

Prețuri atractive

Disponibilă pe www.mi.com/ro și în rețelele partenere Orange, Vodafone, Telekom, Digi, eMag, Altex și Flanco, seria este disponibilă în următoarele configurații:

Xiaomi 15T Pro:

12GB + 1TB: 4.699 lei

12GB + 512GB: 4.299 lei

12GB + 256GB: 3.799 lei

Xiaomi 15T:

12GB + 512GB: 3.299 lei

12GB + 256GB: 2.999 lei

Pe www.mi.com/ro, fiecare sumă suplimentară din coș aduce și cadouri atractive:

+99,99 lei: Xiaomi 90W HyperCharge Combo

+100 lei: Redmi Pad 2 8+256GB (pentru 15T) sau Xiaomi Pad 7 8+128GB (pentru 15T Pro)

+299,99 lei: Xiaomi Band 10 Glimmer/Golden Edition

+569,99 lei: Xiaomi OpenWear Stereo Pro

+599,99 lei: Xiaomi Watch S4 41mm

Cu seria Xiaomi 15T, fotografia profesionistă și clipurile atractive devin accesibile tuturor. Descoperă-le și tu!

Articol susținut de Xiaomi