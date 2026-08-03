Surpriza Apple de săptămâna aceasta: Un popular serial de comedie revine cu sezonul 4

Serialul de comedie „Ted Lasso”, inspirat din universul fotbalului și recompensat cu mai multe premii Emmy, revine în această săptămână pe Apple TV cu cel de-al patrulea sezon al său.

De această dată, protagonistul acestei producții – un popular antrenor american – se întoarce la Londra pentru a ajuta o echipă de sportive să creadă în propriile forțe, scrie Reuters.

Personajul Ted Lasso revine cu optimismul său de neclintit atunci când preia conducerea echipei Lady Greyhounds din cadrul clubul AFC Richmond, o formație din divizia a doua care se confruntă cu provocări tipice sportului feminin. Pentru început, ele au un buget mai mic decât echipa masculină a clubului, care joacă în Premier League, precum și un vestiar înghesuit, pe care trebuie să-l împartă cu colegii lor câteva zile pe săptămână.

Această schimbare îl plasează pe Ted Lasso, interpretat de actorul Jason Sudeikis, care este și unul dintre creatorii serialului TV, într-un teritoriu nou, după o carieră întreagă în care a antrenat doar sportivi bărbați dintr-o perspectivă masculină.

„Există o diferență fundamentală între modul în care (Lasso) interacționează personal cu bărbații și băieții, pe de o parte, și cu femeile, pe de altă parte”, a declarat Jason Sudeikis într-un interviu acordat înaintea debutului de miercuri al noului sezon. „El nu știe ce are voie să facă sau să spună și ceea ce este adecvat”, a adăugat starul american, potrivit Agerpres.

Jason Sudeikis a spus că se poate identifica uneori cu provocările personajului Ted Lasso, fiind el însuși tatăl unui băiat și al unei fete în viața reală. Actorul a mărturisit că se surprinde uneori tratându-și fiica și fiul în mod diferit, fără să cunoască exact motivul acestor diferențe.

„Încă încerc să-mi dau seama de ce. Cred că Ted face exact același lucru, dar înmulțit cu 22 de jucători și o asistentă de-a dreptul dificilă”, a declarat el.

Noua asistentă a lui Ted Lasso este antrenoarea Chilton, interpretată de Tanya Reynolds. Chilton încearcă să scoată la iveală ce este mai bun din echipă, a declarat actrița Tanya Reynolds, dar este „incredibil de anxioasă din punct de vedere social” și adeseori dă impresia că este „o persoană nesuferită”.

„Ea antrenează mai degrabă cu o anumită asprime, decât cu blândețe”, a dezvăluit Tanya Reynolds.

Printre personajele care revin în noul sezon se numără proprietara echipei, Rebecca (Hannah Waddingham) și directoarea de marketing, Keeley (Juno Temple). Amândouă se întreabă dacă fac suficient pentru a susține echipa feminină sau dacă se conformează așteptărilor adânc înrădăcinate ale societății.

„Keeley este o persoană care susține cu adevărat femeile. Și este încântată să promoveze o echipă feminină. Cu toate acestea, face și greșeli în această nouă inițiativă”, a declarat Juno Temple.

„Nu e nimic rău în a nu ști ceva, dar trebuie să te informezi. Acesta va fi un aspect important în evoluția personajului Keeley în acest sezon”, a dezvăluit ea.

Printre jucătoarele din echipă se numără Gemma, care îmbină fotbalul cu studiile la facultatea de drept; o mamă singură pe nume Lizzie; și Boots, o portăriță care refuză să poarte mănuși.

Scenariștii serialului s-au consultat cu personalități marcante din fotbalul feminin pentru a înțelege mai bine nevoile sportivelor. Ei au aflat că femeile sunt mai puțin dispuse să urmeze orbește instrucțiunile unui antrenor, a explicat Brendan Hunt, unul dintre creatorii serialului TV și totodată actorul care îl interpretează pe antrenorul Beard.

„O echipă feminină nu va spune neapărat «Da, să trăiți» și nu va executa imediat ceea ce cere antrenorul. Jucătoarele tind să pună întrebări suplimentare și au nevoie să înțeleagă cu adevărat motivele din spatele unei decizii”, a explicat Brendan Hunt.

„Odată ce primesc explicațiile necesare, ele îți mulțumesc și trec la treabă. Modul în care această echipă interacționează și răspunde la instrucțiuni este diferit de tot ce am întâlnit până acum”, a adăugat el.