Serie de atacuri balistice spre Marea Japoniei: Coreea de Nord lansează noi rachete după ce a declarat Seulul „stat inamic”

Lansarea unei rachete hipersonice nord-coreene, sub supravegherea lui Kim Jong Un, pe 7 ianuarie 2025. Credit line: KCNA / UPI / Profimedia

Coreea de Nord a lansat miercuri dimineață mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune în direcția Mării Japoniei, potrivit Statului Major Interarme al Coreei de Sud, citat de presa niponă și Reuters.

Rachetele au fost lansate din zona orașului Wonsan, din provincia Kangwon, situată în estul Coreei de Nord, și se estimează că au parcurs aproximativ 240 de kilometri.

Aceste lansări vin la doar o zi după ce Coreea de Nord a tras un alt proiectil, suspectat a fi tot o rachetă balistică, din zona Phenianului, potrivit nippon.com.

Succesiunea rapidă a testelor este considerată o demonstrație de forță față de Seul. Presa de stat nord-coreeană a publicat marți declarația unui diplomat de rang înalt care reitera statutul de „stat inamic” al Coreei de Sud.

Referitor la incidentul de marți, mass-media sud-coreeană a raportat că proiectilul tras spre estul peninsulei a dispărut de pe radar la scurt timp după decolare, ceea ce indică un eșec al lansării.