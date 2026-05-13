Serie de mici cutremure peste noapte lângă Teheran, experții nu știu încă dacă e o veste bună sau un avertisment

O serie de nouă cutremure de mică intensitate a lovit zona Pardis, la est de Teheran, în cursul nopții, a transmis miercuri agenția de știri Mehr, reînnoind temerile experților și ale locuitorilor că capitala iraniană s-ar putea confrunta cu un dezastru seismic major.

Activitatea seismică repetată a readus în prim plan îngrijorările că presiunea tectonică acumulată sub și în jurul capitalei, situată în apropierea mai multor falii active, ar putea declanșa, la un moment dat în viitor, un cutremur de o magnitudine mult mai mare, potrivit Reuters.

Deși cutremurele sunt frecvente în zonă, este mult mai puțin obișnuit ca mai multe să aibă loc la rând.

Cutremurele au fost înregistrate într-o singură noapte în provincia Teheranul de est, într-o zonă apropiată de falia Mosha, una dintre cele mai active zone seismice din Iran.

Presa de stat a scris că unul dintre cutremure a avut magnitudinea de 4,6, adăugând că activitatea seismică ușoară nu a provocat victime sau pagube materiale.

Veste bună sau avertisment?

Agenția de știri semi-oficială Mehr l-a citat pe seismologul Mehdi Zare, care a afirmat că nu este clar dacă tremurările au reprezentat o eliberare a energiei seismice acumulate, care ar reduce riscuriile viitoare, sau dacă au fost, dimpotrivă, semne de avertizare ale unei activități mai puternice de-a lungul sistemului de falii din apropierea Teheranului.

Zare a avertizat că vulnerabilitatea Teheranului este amplificată nu numai de liniile de falie active, ci și de dezvoltarea urbană densă, concentrarea populației și pregătirea limitată.

El a spus că și un cutremur relativ mic poate provoca perturbări în capitală din cauza infrastructurii fragile și a aglomerației, complicând răspunsul la situații de urgență.

Teheranul, o zonă metropolitană cu peste 14 milioane de locuitori, se află în apropierea unor falii active majore, inclusiv sistemele de falii din nordul Teheranului, Mosha și Rey. Experții iranieni au avertizat în repetate rânduri că un cutremur major în apropierea capitalei ar putea avea consecințe catastrofale.

Iranul se numără printre țările cele mai expuse la cutremure din lume, iar amintirile cutremurului din Bam din 2003, care a provocat moartea a peste 30.000 de persoane, rămân încă vii.