Sesizare de bullying la școală: unde o depui, ce trebuie să facă directorul și cui te adresezi dacă nu intervine. Ce este „butonul roșu”

Umilirea repetată, amenințările, excluderea din grup, loviturile și hărțuirea online nu sunt situații pe care școala le poate închide spunând că „așa se joacă elevii”. Procedura oficială privind violența școlară stabilește cine trebuie să intervină, cum se înregistrează cazul și când sunt anunțate DGASPC, Poliția sau serviciul 112. Iată cum depui o sesizare de bullying la școală, ce poți cere imediat și cui te adresezi dacă unitatea de învățământ nu aplică reacționează.

Procedura privind managementul cazurilor de violență școlară, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 6.235/2023, definește bullyingul drept o formă de violență psihologică.

Pentru această încadrare trebuie să existe o acțiune sau o serie de acțiuni fizice, verbale, relaționale ori cibernetice, săvârșite cu intenție, într-un context greu de evitat pentru victimă. Faptele au caracter repetitiv, implică un dezechilibru de putere și creează o atmosferă intimidantă, ostilă, degradantă, umilitoare sau ofensatoare.

Procedura se aplică faptelor comise în incinta școlii, în activitățile școlare sau extrașcolare organizate de cadre didactice în afara ei, precum și în activitățile școlare desfășurate online.

Cyberbullyingul include, între altele, mesajele amenințătoare, răspândirea de zvonuri ori fotografii pentru discreditarea unui copil, conturile create pentru ridiculizarea lui, folosirea identității sale online și excluderea deliberată din grupurile de comunicare.

Cui poate spune copilul că este victima bullyingului

Copilul poate raporta situația oricărui angajat al școlii în care are încredere: învățătorului, dirigintelui, unui profesor, consilierului școlar, directorului sau altui membru al personalului. Sesizarea poate fi făcută verbal ori în scris. Copilul nu este obligat să vorbească mai întâi cu dirigintele și nici să îl confrunte pe colegul care îl agresează.

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