Seul avertizează că vor fi luate „măsuri suplimentare” dacă Ucraina nu își cere scuze în scandalul prizonierilor de război

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a amenințat că va lua „măsuri suplimentare” nespecificate dacă Ucraina nu își va cere scuze publice pentru dezvăluirea faptului că doi prizonieri de război nord-coreeni au fost trimiși în Sud, scrie BBC.

Liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut dezvăluirea în fața Adunării Generale a ONU săptămâna trecută, provocând furia Seulului, care a declarat că mișcarea era menită să rămână secretă.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a descris joi situația drept o „neînțelegere diplomatică”, adăugând că Kievul „lucrează” pentru a o rezolva.

Lee a respins această caracterizare despre X, spunând că privește „demnitatea poporului și a națiunii coreene”.

Biroul lui Lee a declarat săptămâna trecută că Ucraina a fost cea care a solicitat ca mutarea să fie ținută secretă, parțial pentru a proteja familiile nord-coreenilor, dar și pentru că Kievul a vrut să evite criticile legate de faptul că a renunțat la oportunitatea de a schimba soldații cu prizonieri de război ucraineni.

Biroul lui Zelenski a răspuns, spunând că cele două țări nu aveau un astfel de acord pentru a păstra confidențialitatea acestei acțiuni, ceea ce a escaladat și mai mult situația.

Lee însuși s-a confruntat cu critici dure acasă după dezvăluirile lui Zelenski, opoziția sud-coreeană acuzându-l că a mușamalizat transferul pentru a îmbuna Phenianul.

Cei doi soldați, care se numărau printre miile de nord-coreeni care susțineau Rusia în războiul din Ucraina, declaraseră anterior presei locale că doresc să fie trimiși în Coreea de Sud.

Într-o declarație acordată presei ucrainene joi, ministrul de externe Sybiha a declarat că „speră că această situație va fi rezolvată în viitorul foarte apropiat”.

„Lucrăm la asta. Pentru noi, Coreea de Sud este o țară importantă. Și sper cu adevărat la un impuls, o continuare și rezultate concrete pe care le obținem cu adevărat împreună cu ei”, a spus el.

Ca răspuns, Lee a acuzat Kievul că a încercat să „aducă război în Peninsula Coreeană”.

„Ne exprimăm profundul regret că, în loc să recunoască faptele acordului și să își ceară scuze, vorbesc despre o ciocnire militară iminentă între Nord și Sud”, a declarat el într-o postare pe X.

Seulul a fost simpatizant față de Ucraina încă de la invazia la scară largă a Rusiei, dar a respectat politica sa de lungă durată de a nu furniza arme letale niciunei țări angajate într-un război activ.