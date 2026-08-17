Și caniculă, și vijelii în București. Avertizările ANM pentru Capitală

Vremea va deveni caniculară în Capitală, marți, când temperaturile vor urca până la 36 de grade și va fi în vigoare o avertizare cod galben. Tot marți, în București vor fi și vijelii.

Conform ANM, în intervalul luni, ora 10.00 – marți, ora 9.00, în București vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 17-18 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 15 grade.

Marți, între orele 9.00-21, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade. În acest interval va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat.

De asemenea, vântul se va intensifica după-amiaza și seara, cu viteze la rafală în general de 45 km/h, iar în intervalul luni, ora 23.00 – marți, ora 21.00, în București va fi în vigoare o informare meteorologică vizând intensificări ale vântului, mai spune ANM.