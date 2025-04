Și Crin Antonescu cere retragerea lui Victor Ponta din cursa prezidențială: „Domnule Ghiță, te face de râs, ne face de râs pe toți”

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, a cerut la rândul său, joi, retragerea din cursa prezidențială a candidatului independent Victor Ponta, după ce acesta din urmă a dezvăluit că în 2014, când era premierul țării, a decis inundarea unor sate românești ca să protejeze capitala sârbă Belgrad de inundații.

Într-un mesaj video difuzat pe pagina sa de Facebook, Crin Antonescu afirmă că „toată lumea știa” și „nu se mai miră nimeni” că Victor Ponta a „trădat” în mai multe rânduri, dar că episodul cu inundațiile din 2014, pentru care primit drept „ciubuc” cetățenia unei alte țări, când el era prim-ministru al României, „depășește orice imaginație”.

Antonescu cere totodată ca instituțiile statului să răspundă în ce cadru legal a luat premierul Ponta decizia din 2014. „Românii merită să afle nivelul trădării”, afirmă candidatul la președinție susținut de coliția PSD, PNL, UDMR și grupul minorităților.

Ce spune Crin Antonescu în mesajul transmis pe Facebook în scandalul Victor Ponta:

„Că l-ai trădat pe Geoană, că m-ai trădat pe mine, că ți-ai trădat de atâtea ori partidul – PSD, că ți-ai trădat mai toți apropiații și pe cei care te-au sprijinit în politică… Asta știa toată lumea, nu se mai miră nimeni.

Dar că ai fost în stare să îndrepți apele asupra românilor, fără să le spui; ai fost în stare să treci peste avizul specialiștilor și să inunzi satele românești, fără să anunți pe nimeni; să fii mândru de chestia asta acum și să spui că în schimb ai primit drept „ciubuc” cetățenia unei alte țări când tu erai prim-ministru al României… Asta depășește orice imaginație. Retrage-l, domnule Ghiță. Te face de râs, ne face de râs pe toți.

Adresez în final câteva întrebări pentru instituții. În ce cadru legal a fost luată această decizie? Cât au fost pagubele și cine le-a plătit? A existat un acord internațional oficial? Românii merită să afle nivelul trădării.”

Cum a izbucnit scandalul

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, cu sloganul „România pe primul loc”, a spus miercuri, într-un podcast moderat de Robert Turcescu, că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. El susține că atunci a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul.

Ponta a relatat episodul aproape în același fel în care îl povestise și în urmă cu patru ani.

„Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor, am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul”, a spus Victor Ponta.

Întrebat de ce autoritățile din România nu voiau să deschidă valea de la Porțile de Fier, Victor Ponta a spus că „pentru că se inunda partea românească”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU (n.red.: inspectoratele pentru situații de urgență), am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.

Victor Ponta este convins că atunci a luat decizia corectă, de a salva Belgradul de la inundații. „Băi, e Belgradul! E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul! Cum să zic, da, mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu? Crama lui Dinescu… Lasă că s-a refăcut crama, e foarte bună. Cam așa fost”, a explicat candidatul la prezidențiale.

El a spus că după acel episod președintele sârb i-a acordat cetățenia, iar Parlamentul a aprobat decizia: „Mă gândeam că nu mai fac politică. Îmi place Belgradul și-mi place Serbia foarte tare”.