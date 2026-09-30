Siegfried Mureșan atacă PSD, după ce guvernul lui a picat la vot. Ce spune despre „strategia de a nu ne căciuli la sediul PSD”

„Strategia noastră de a nu ne căciuli și de a nu merge la sediul de partid PSD cu ambele mâini întinse pentru acele niște voturi pe care PSD-ul oricum nu avea niciodată de gând să ni le dea a fost corectă”, a afirmat Siegfried Mureșan miercuri, după ce cabinetul propus de liberal a picat la vot în plenul reunit al Legislativului.

„Vedem că există un număr semnificativ de parlamentari care astăzi își doresc modernizarea și reformarea României. Din păcate, nu au fost încă o majoritate, dar sunt absolut convins că majoritatea oamenilor din România își dorește modernizare și reformare”, a spus Mureșan, într-o declarație oferită reporterilor de la Parlament.

Liberalul a lansat apoi un atac la adresa PSD și AUR.

„Este evident că cei care au declanșat criza politică nu și-au asumat nici astăzi soluționarea crizei politice. PSD și AUR au votat împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan după cinci luni de zile și astăzi au absentat de la vot, nu au susținut rezolvarea crizei pe care eu am propus-o”, a mai spus Mureșan.

„Este firesc ca președintele României să invite partidele parlamentare la consultări și vom vedea ce soluții ne va propune”, a adăugat liberalul.

„Mi s-a părut și mie că discursul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a fost o glumă proastă. Cred că oamenii României au nevoie de soluții și adevăruri, nu au nevoie de glume și de neadevăruri precum lucrurile văzute din partea lui Sorin Grindeanu astăzi. (…) Prin discursul său, domnul Grindeanu astăzi a confirmat că nu a avut nicio secundă intenția să voteze Guvernul pe care l-am propus și că strategia noastră de a nu ne căciuli și de a nu merge la sediul de partid PSD cu ambele mâini întinse pentru acele niște voturi pe care PSD-ul oricum nu avea niciodată de gând să ni le dea a fost corectă”, a continuat el.

Mureșan a vorbit și despre obiectivul pe care îl are PNL după respingerea cabinetului său de către Legislativ.

„Obiectivul este ca după viitoarele alegeri parlamentare să avem în Parlamentul României o majoritate fără PSD și fără AUR”, a punctat el.

Guvernul Siegfried Mureșan nu a reușit miercuri să strângă numărul necesar de voturi pentru a putea fi învestit, în plenul comun al Parlamentului. Pentru a fi învestit, cabinetul propus de Mureșan avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi „pentru”.

Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. În schimb, deputații și senatorii PSD au fost prezenți în plenul reunit, dar s-au abținut de la vot.