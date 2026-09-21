Siegfried Mureşan nu vrea cooptarea PSD în guvernul său: Fie ei, fie noi, dar nu împreună

Premierul desemnat Siegfried Mureşan nu vrea cooptarea PSD în guvernul său, europarlamentarul PNL afirmând că împreună cu ei nu se mai poate guverna, după experienţa din ultimul an, când nu şi-au respectat angajamentele.

Mureşan a fost întrebat luni seară, la Ştirile ProTV, dacă ia în calcul cooptarea PSD în guvernul cu care se va prezenta la vot în Parlament, după afirmaţiile lui Sorin Grindeanu că PSD nu va vota un guvern din care nu face parte, relatează News.ro.

„Cred că România poate fi guvernată de PNL, împreună cu USR şi UDMR, sau de PSD. Noi, împreună cu ei nu mai putem guverna, după experienţa din ultimul an, când nu şi-au respectat angajamentele şi când au dărâmat guvernul din care făceau parte. Ca atare, fie ei, fie noi, dar nu împreună”, a răspuns el.

Siegfried Mureşan s-a referit şi la negocierile cu fiecare parlamentar în parte, dincolo de decizia de la centru a partidelor.

„În Parlamentul European, mereu când am fost responsabil de negocierea unei legi, de altfel am avut socialiştii europeni mereu de partea mea şi mereu am tratat grupurile parlamentare cu respect şi am discutat cu grupul parlamentar în ansamblu. Ca atare, vom avea un dialog organizat, franc, cu PSD-ul. Ei ştiu că eu nu sunt PSD-ist, sunt multe lucruri pe care avem puncte de vedere comune, dar va fi un moment al adevărului pentru ei: va susţine PSD-ul un guvern pro-european care să facă lucruri bune pentru România sau îşi va consolida parteneriatul cu AUR. Deci, îi vom trata cu respect, ca grup parlamentar, nu vom încerca să divizăm grupul parlamentar”, a spus eurodeputatul liberal.

Mureşan a precizat totodată că nu va purta dialog cu AUR.

„Nu mă veţi vedea la sediul AUR sau la grupul parlamentar AUR, fiindcă cred că viziunea lor pentru România este fundamental diferită de ceea ce noi, Partidul Naţional Liberal, alături de partenerii de la USR şi UDMR, considerăm o Românie modernă, europeană. Deci, diferenţele noastre de opinie sunt mari. De aceea, testul adevărului va fi de fapt pentru PSD, dacă ei vor rămâne cu AUR sau dacă vor da votul acestui guvern”, a mai declarat Siegfried Mureşan.