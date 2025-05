VIDEO „Silicon Valley” din Rusia, ținta unui atac major cu drone ucrainene

Un atac de amploare al dronelor ucrainene a vizat orașul Zelenograd, supranumit „Silicon Valley” al Rusiei, și o fabrică de importanță strategică situată la nord de Moscova, potrivit presei ruse și oficialilor ucraineni, relatează The Moscow Times.

Autoritățile ruse din aviația civilă au suspendat temporar zborurile de pe aeroporturile Domodedovo, Vnukovo și Jukovski din Moscova, în contextul în care Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât aproape 300 de drone ucrainene în cursul nopții, în 12 regiuni, inclusiv în capitală.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că sistemele de apărare aeriană au interceptat cel puțin 33 de drone ucrainene care se apropiau de oraș. În regiunea înconjurătoare, autoritățile au anunțat că 42 de drone au fost doborâte, în timp ce trei locuințe au fost avariate.

otrivit lui Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, printre țintele atacurilor s-au numărat o fabrică din Dubna și parcul tehnologic ELMA din Zelenograd, un centru de dezvoltare în domeniul electronicii aflat la nord-vest de Moscova.

Another Ukrainian UAV penetrated the Russian air defense grid of the Moscow region and struck the Dubna Machine-Building Plant, a major Russian missile manufacturer. pic.twitter.com/YK30G0XgZG

„Se pare că unele ținte au fost lovite cu succes”, a declarat Kovalenko. „ELMA este unul dintre centrele-cheie pentru înlocuirea importurilor de componente critice care proveneau anterior din Occident.”

Afirmația privind loviturile reușite nu a putut fi verificată independent, precizează The Moscow Times.

Pe canalul de Telegram Astra au fost publicate imagini care arată drone zburând și explodând în apropiere de ELMA, în Zelenograd. Complexul găzduiește proiecte de dezvoltare în IT, microelectronică, robotică și tehnologie medicală.

And once again, unrest has returned to Russia. Overnight and in the morning, the Kronshtadt UAV manufacturing facility in Dubna, near Moscow, was hit.



In Moscow, the Elma technopark in Zelenograd was attacked. It is considered a key scientific and industrial center for… pic.twitter.com/bMeOBq6V8D