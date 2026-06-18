Silvercrest, de acum mereu la Kaufland: cum au dat produsele de bucătărie ritmul unui spectacol susținut de Damian Drăghici la metrou

Cum ar arăta o zi în care lucrurile merg exact așa cum îți dorești? Probabil că ar începe cu o cafea pregătită rapid dimineața, cu o masă gătită fără efort după o zi aglomerată sau cu acele mici sarcini casnice care nu îți mai consumă timpul și energia. În spatele acestor momente aparent obișnuite stau adesea soluțiile care reușesc să simplifice rutina de zi cu zi. De la această idee pornește și Silvercrest, brandul care aduce în casele oamenilor produse de bucătărie și de uz casnic, disponibile acum și în magazinele Kaufland.

De la prepararea cafelei de dimineață și până la mesele pregătite după o zi aglomerată, produsele Silvercrest se integrează firesc în activitățile cotidiene. Gama include produse de bucătărie și de uz casnic create pentru nevoile de zi cu zi ale fiecărei locuințe. Produsele Silvercrest impresionează prin performanță, design atent și fiabilitate, transformând sarcinile obișnuite în experiențe mai simple și mai plăcute.

Mai mult timp pentru ceea ce contează

Filosofia brandului este una simplă: tehnologia nu ar trebui să complice lucrurile, ci să ofere soluții practice pentru provocările cotidiene. Fie că este vorba despre gătit, organizarea locuinței sau gestionarea activităților zilnice, produsele Silvercrest sunt create pentru a ajuta cu sarcinile repetitive și pentru a le reda oamenilor una dintre cele mai valoroase resurse: timpul.

Ce se află la baza Silvercrest? Trei elemente esențiale pentru, probabil, fiecare dintre noi: conectarea, inspirația și accesibilitatea. Însă cel mai important este faptul că brandul își propune să aducă inovația mai aproape de oameni, oferind produse performante și ușor de utilizat, adaptate provocărilor de zi cu zi. Nivelul ridicat de încredere și performanță oferit de Silvercrest este apreciat inclusiv de personalități precum Andre Agassi, care se bazează pe aceste produse pentru a aduce mai multă eficiență în propria casă.

Disponibile acum și în magazinele Kaufland, produsele Silvercrest oferă consumatorilor acces facil la soluții practice pentru bucătărie și locuință, concepute să răspundă nevoilor reale ale vieții de zi cu zi.

Spectacol de improvizație la metrou

Pentru a aduce această idee mai aproape de public și pentru a marca prezența brandului Silvercrest în magazinele Kaufland, compania a ales o abordare diferită. Pe 7 iunie, într-un loc asociat cu graba, pentru câteva zeci de minute, o stație de metrou s-a transformat într-o scenă improvizată, iar obiectele care de obicei își găsesc locul în bucătării au ieșit din culise pentru a deveni vedetele unui spectacol neașteptat.

Sub bagheta lui Damian Drăghici, oalele, tigăile, grătarele și ustensilele Silvercrest au renunțat la rolul lor obișnuit și au început să vorbească într-un alt limbaj: cel al ritmului. Alături de colegii săi, artistul a oferit două momente muzicale neconvenționale, desfășurate pe parcursul a aproximativ 20-30 de minute fiecare, în care energia, spontaneitatea și creativitatea au luat locul partiturilor clasice.

Fiecare sunet, fiecare ritm și fiecare reacție a publicului au făcut parte dintr-un exercițiu de creativitate care a demonstrat că inspirația poate apărea din cele mai neașteptate locuri. Ritmurile au atras priviri, au încetinit pași și au schimbat pentru puțin timp dinamica locului. Oamenii s-au adunat în număr mare, au filmat, au zâmbit și au intrat în jocul propus de artiști. Curiozitatea s-a transformat rapid în entuziasm, iar spațiul de tranzit a devenit un loc al întâlnirii, al surprizei și al bucuriei împărtășite.

Micile detalii pot face diferența

De fapt, acesta a fost și mesajul din spatele întregului spectacol: uneori, lucrurile pe care le considerăm cele mai obișnuite pot deveni surprinzătoare atunci când sunt privite dintr-o perspectivă diferită. De la obiectele care au dat ritmul unui concert improvizat până la produsele create pentru a simplifica activitățile cotidiene, Silvercrest își construiește identitatea în jurul aceleiași idei – aceea că micile detalii pot face o diferență importantă în viața de zi cu zi. Disponibil acum și în magazinele Kaufland, brandul aduce mai aproape de consumatori gama sa de produse de bucătărie și de uz casnic, concepute pentru a simplifica activitățile zilnice.

Pentru a vedea cum au reacționat trecătorii și cum au fost transformate produsele Silvercrest în instrumente muzicale neașteptate, urmărește materialul video și descoperă cum acestea au ieșit din decorul obișnuit al bucătăriei pentru a deveni parte dintr-un spectacol inedit susținut de Damian Drăghici la metrou.

Articol susținut de Kaufland