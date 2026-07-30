Simion ironizează USR, dar explică de ce nici AUR nu a votat legea ANI. „Deodată nu mai pierdem banii ăia mulți, europeni, bineveniți”

Președintele AUR, George Simion, a comentat ironic modul în care s-a poziționat USR față de proiectul de lege din domeniul integrității, care a fost respins joi de Senat.

Proiectul a picat din cauza nemulțumirilor PNL și USR față de două amendamente depuse de PSD, privind aplicarea retroactivă a unor prevederi și eliminarea obligației de a include sumele cash în declarația de avere a demnitarilor.

Primul amendament ar fi dus la încetarea mandatului de primar al Timișoarei pentru Dominic Fritz, în cazul căruia Înalta Curte a constatat definitiv, în iunie 2026, că a fost în conflict de interese. PNL și USR susțin că amendamentul era neconstituțional, deoarece presupunea o aplicare retroactivă momentului în care ar fi intrat legea ANI în vigoare.

Nici AUR nu a votat legea.

Reacția lui George Simion

Liderul AUR a precizat că partidul său a votat pentru amendamentul respectiv, „pentru că este normal, oricine este incompatibil trebuie să plece acasă”.

„Eu înțeleg că e vară, că e cald, că mințile unora s-au supraîncălzit, dar ce face USR astăzi, la Senat, este de noaptea minții. Tot ne-au amenințat ei cu PNRR, cu SAFE, cu bani pe care trebuie să îi luăm, de fapt cu tot felul de împrumuturi, că asta sunt și PNRR, și SAFE, și tot felul de para-ndărături, dar totul până la ei”, a adăugat George Simion, în mesajul video transmis pe Facebook.

El a invocat sloganul „Fără penali în funcții publice” pe care îl promova USR, deși cazul lui Dominic Fritz nu este unul cu conotații penale.

„Fără penali în funcții publice, parcă așa era. E vară, e cald. N-avem guvern, pentru că ei vor doar instabilitate, vor «tomaci», vor să ne impună oameni precum Veștea, fără ca noi să fim parte într-un guvern, dar, totodată, penalii lor sunt buni. Fritz al lor este bun. Deodată nu mai pierdem banii ăia mulți, europeni, bineveniți”, a continuat președintele AUR.

De ce nu a votat nici AUR legea

Nici senatorii AUR nu au votat pentru proiect, iar George Simion susține că parlamentarii partidului se vor poziționa în continuare la fel atât timp cât legea nu prevede declararea averilor și în cazul partenerilor de viață ai demnitarilor.

O decizie CCR din 2025 a stabilit, însă, că declarațiile nu trebuie să includă bunurile și veniturile soților.

„Atâta timp cât soții și soțiile, hai lasă concubinii și concubinele, nu sunt incluși în legea asta pentru declararea averilor de către demnitari, noi nu o vom vota și nu vom vota nici împrumuturile SAFE, nu vom vota nimic… Oricum această sesiune extraordinară este un fiasco, însă revin la întrebare, mințile supraîncălzite ale susținătorilor USR ce spun acum? Penalii lor sunt buni? Doar pentru că e german naturalizat, care și-a luat cetățenia peste rând, în acest an, Dominic Fritz trebuie iertat?”, a mai declarat George Simion.