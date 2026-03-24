Simulare BAC 2026, proba obligatorie a profilului. Elevii susțin azi examen la Matematică și Istorie

Elevii de clasa a XII-a susțin azi, 24 martie, proba obligatorie a profilului din simulare BAC 2026. Cei de la profil real și tehnologic dau examen la Matematică, iar cei de la uman și vocațional susțin proba la Istorie.

Examenul începe la ora 09:00. Elevii pot intra în săli până la 08:30, pe baza unui act de identitate. După distribuirea subiectelor, timpul de lucru este de 3 ore.

Ministerul Educației va publica subiectele și baremele la ora 15:00, pe platforma oficială, subiecte.edu.ro. HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

Proba obligatorie a profilului este susținută diferit, în funcție de specializarea urmată în liceu. Elevii de la profil real, inclusiv specializările mate-info și științe ale naturii, dar și cei de la profil tehnologic susțin examenul la Matematică.

În schimb, elevii de la profil umanist, precum și cei de la majoritatea specializărilor vocaționale, dau proba la Istorie. Repartizarea este aceeași ca la examenul de Bacalaureat din vară, iar simularea urmează structura și cerințele oficiale.

Cum sunt structurate subiectele la simulare BAC 2026

Atât la Matematică, cât și la Istorie, subiectele sunt concepute după modelul folosit la examenul de Bacalaureat și sunt împărțite în trei părți.

La Matematică, elevii încep cu exerciții de bază, care verifică aplicarea directă a formulelor și calculelor, continuă cu probleme care presupun mai mulți pași de rezolvare și ajung la cerințe mai complexe, unde este testată capacitatea de analiză și argumentare.

La Istorie, subiectele pornesc de la texte istorice pe baza cărora elevii trebuie să răspundă punctual, includ cerințe care verifică înțelegerea cronologiei și a relațiilor de tip cauză-efect și se încheie cu redactarea unui eseu, în care trebuie să dezvolte un subiect folosind termeni istorici și exemple relevante.

Calendar simulare BAC 2026

Simularea BAC 2026 continuă în zilele următoare cu proba obligatorie a profilului și cea la alegere, iar rezultatele vor fi anunțate pe 3 aprilie. Notele nu se trec automat în catalog, dar pot fi analizate de elevi și profesori pentru a evalua nivelul de pregătire înainte de examenul din vară.

Elevii de clasa a XII-a susțin simularea probelor scrise după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

– Proba la alegere a profilului și specializării. 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

– Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale) 3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

La proba la alegere a profilului și specializării, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru: fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.