Simulare BAC 2026. Elevii susțin azi proba la limba şi literatura maternă

Elevii de clasa a XII-a susțin joi, 26 martie, proba la limba şi literatura maternă, destinată elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

Rezultatele individuale vor fi comunicate în data de 3 aprilie.

Peste 60.500 de elevi au participat deja la simulările organizate la nivel local.

Probele încep la ora 9:00, moment în care subiectele sunt distribuite în sălile de examen. Accesul elevilor este permis până la ora 8:30. Timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul finalizării distribuirii subiectelor.

Simularea probelor scrise se organizează pentru disciplinele: limba şi literatura română; limba şi literatura maternă pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale; matematică; istorie; fizică; chimie; biologie; informatică; geografie; logică, argumentare şi comunicare; psihologie; economie; sociologie şi filosofie.

Simularea Bacalaureatului are loc în contextul protestului declanşat de sindicatele din Educaţie, nemulţumite de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” au îndemnat cadrele didactice să nu organizeze simulări.

Calendar Bacalaureat 2026

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie.

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen.

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen. 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.