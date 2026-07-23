Sindicatele din Educație boicotează consultările pe legea salarizării: „Este doar un exercițiu de PR”

Sindicaliștii acuză că Guvernul le-a răspuns la solicitările lor cu „mai mult de atât nu se poate”, motiv pentru care nu vor merge la „negocierile false” programate joi la Ministerul Muncii, potrivit unui comunicat de presă emis de cele trei mari federații sindicale din Educație.

„Nu vom gira cu prezența noastră mimarea dialogului social”, anunță Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

„Este doar un exercițiu de PR. Ne-am transmis deja punctul de vedere comun, clar și detaliat. Nu validăm soluții de fațadă”, precizează sindicaliștii.

Promisiunile făcute de guvernanți pentru încheierea grevei generale din 2023 nu sunt respectate în forma actuală a proiectului de lege al salarizării.

„Suntem martorii unei negocieri false, menite doar să bifeze o acțiune pe agenda publică. Însă mimarea consultării nu va diminua revolta legitimă a colegilor noștri!”, acuză sindicaliștii.

Sindicatele au și două solicitări către parlamentarii care vor decide forma în care va intra în vigoare noua lege a salarizării: „să refuzați inițierea acestui pseudo-proiect al legii salarizării” sau „să promovați o lege justă, în care salariații din învățământ să fie poziționați conform importanței muncii lor, așa cum a fost proiectul agreat cu Banca Mondială în 2024.”

Ce prevede legea salarizării

Legea salarizării unitare este jalon în PNRR și de ea depind 770 de milioane de euro. În teorie, această lege trebuie să aducă mai multă echitate în privința salariilor de la stat și să corecteze anomaliile.

Proiectul noii legi a salarizării prevede că sporul acordat profesorilor care sunt și diriginți va fi acordat ca o sumă fixă, nu în funcție de salariul de bază, ca până acum. După ce va fi supus impozitării, profesorii vor primi un spor de dirigenție de numai 240 de lei, potrivit Edupedu.ro.

Suma acordată ca spor de dirigenție va fi calculată în funcție de valoarea de referință stabilită pentru salarizarea bugetarilor, valoare care, în 2027, va fi de 4.100 de lei. Astfel, sporul pentru diriginți va fi de 10% din valoarea de referință.

Până acum, diriginții aveau o majorare de 10% din salariul de bază, ceea ce însemna că sporul poate varia de la un profesor la altul, în funcție de vechime și de gradul didactic.

Pe viitor, sporul va fi de 410 de lei brut, indiferent de gradul didactic. Potrivit calculelor Edupedu, după impozitarea sumei, profesorii vor rămâne cu o sumă de numai 240 de lei net, bani pentru care vor trebui să gestioneze relația cu părinții, să monitorizeze situația școalară a elevilor dintr-o clasă și să se ocupe de chestiuni administrative.





