Singura condiție pusă de Trump pentru întâlnirea cu Puțin, dezvăluită de o sursă de la Casa Albă. Detaliile știute despre summitul bilateral

Păpuși tradiționale rusești din lemn (Matrioșka), care îi înfățișează pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, expuse spre vânzare în Sankt Petersburg, pe 7 august 2025. FOTO: Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

La o zi după ce președintele american Donald Trump le-a comunicat liderilor europeni intenția sa de a se întâlni în curând cu omologul său rus Vladimir Putin, au apărut deja divergențe între Washington și Moscova cu privire la modul în care se conturează potențialul summit, scrie joi CNN, într-o analiză dedicată celor mai recente evoluții în relațiile dintre SUA și Rusia pe tema războiului din Ucraina.

În timp ce Kremlinul a transmis, în cursul zilei, că întâlnirea de săptămâna viitoare este practic convenită, oficialii americani au sugerat că nimic nu a fost încă finalizat, inclusiv formatul, data sau locul discuțiilor.

Dacă întâlnirea va avea loc, atunci aceasta va fi prima între liderii celor două țări din 2021 încoace, când Putin s-a întâlnit cu fostul președinte Joe Biden la Geneva, în Elveția. Moscova și-a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022.

„Putin trebuie să se întâlnească cu Zelenski”

Trump a făcut clar în convorbirea telefonică de miercuri cu liderii europeni – printre care s-au numărat premierul britanic, cancelarul german și președintele finlandez – că intenționează să se întâlnească atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat și el la această discuție telefonică.

De asemenea, doi oficiali europeni au precizat, pentru CNN, că ideea unei întâlniri trilaterale i-a luat prin surprindere când Trump a adus-o în discuție în cadrul convorbirii telefonice.

Casa Albă a transmis ulterior că Trump este „deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.

Joi, însă, Putin s-a arătat rezervat față de ideea unei întâlniri cu Zelenski, afirmând că mai întâi trebuie îndeplinite „anumite condiții”.

Deși consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că o întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare și că pregătirile pentru aceasta sunt deja în derulare, el a minimizat șansele unei întâlniri trilaterale cu Zelenski, afirmând că Moscova nu a răspuns la propunerea prezentată de emisarul special al SUA, Steve Witkoff.

Trump nu se va întâlni cu Putin decât dacă se va întâlni și cu Zelenski, a declarat joi un oficial american. Această declarație a fost făcută la o zi după ce Trump a afirmat că există „perspective foarte bune” pentru o întâlnire la nivel înalt între el, Putin și Zelenski, deși președintele american a adăugat că a fost „extrem de dezamăgit” de liderul rus în trecut.

O altă publicație americană, New York Post, a fost prima care a scris joi că președintele Trump se va întâlni cu Vladimir Putin numai dacă liderul ruse se va întâlni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Putin trebuie să se întâlnească cu Zelenski pentru ca întâlnirea (Trump-Putin, n.r.) să aibă loc”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru The Post. „Nu a fost stabilită încă locația”, a precizat această sursă.

De fapt, Casa Albă nu a confirmat oficial o întâlnire bilaterală — și nici nu a menționat acest lucru în cadrul conferinței de presă de miercuri, în care a vorbit despre o posibilă întâlnire trilaterală între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei, notează New York Post.

Alte divergențe vizibile

Între timp, Zelenski a părut tot mai insistent în privința unei întâlniri trilaterale. Menționând în discursul său video de miercuri seară adresat națiunii că consilierii de securitate ai Ucrainei vor discuta problema cu omologii lor europeni și americani mai târziu, în cursul zilei joi, liderul de la Kiev a spus că „toată lumea știe că deciziile-cheie în Rusia sunt luate de o singură persoană. Și că această persoană se teme de sancțiunile din partea Statelor Unite ale Americii… este corect ca Ucraina să participe la negocieri”.

Au apărut divergențe și cu privire la cine a propus întâlnirea.

Casa Albă a transmis că rușii sunt cei care „și-au exprimat dorința” de a se întâlni cu Trump. Cu toate acestea, Ușakov a susținut că inițiativa a venit „la sugestia părții americane”.

Putin a sugerat că aceasă chestiune e irelevantă. „Cine a spus primul și ce a spus, nu mai contează”, a afirmat președintele rus.

Până joi, nu fusese stabilit nici locul pentru desfășurarea discuțiilor, deși Putin a declarat că Emiratele Arabe Unite ar fi o opțiune „perfectă”, întrucât s-a întâlnit la Moscova cu liderul acestei țări din Golf, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Alte locații din Orientul Mijlociu au fost, de asemenea, discutate, au declarat persoane familiarizate cu problema. Un diplomat european a spus că este puțin probabil ca întâlnirea să aibă loc în Europa, deoarece Putin nu ar considera o țară de acolo ca fiind un teren neutru.

Ideea unui summit între Putin și Trump a apărut după ce Witkoff s-a întâlnit cu liderul rus timp de trei ore la Moscova, miercuri. După întâlnire, Trump a declarat că nu a existat un „progres uriaș” între cei doi și s-a arătat prudent când a fost întrebat despre calendarul unui acord, spunând că „a mai fost dezamăgit în trecut” în ceea ce îl privește pe președintele rus.

Întâlnirea Witkoff-Putin, care a marcat a cincea vizită a emisarului american în Rusia în acest an, a avut loc după ce Trump, frustrat, a impus Moscovei un termen limită, care expiră vineri, 8 august, pentru a accepta un armistițiu, riscând altfel să se confrunte cu sancțiuni secundare dure, adică taxe vamale de 100% care vor viza țările ce cumpără petrol rusesc.

La doar câteva ore după întâlnire, liderul american a anunțat tarife suplimentare de 25% pentru India, ca pedeapsă pentru importurile acesteia de țiței rusesc.

Zelenski: „Principalul lucru este ca Rusia să nu ne înșele în detalii”

Trump încearcă să medieze un acord de pace între Rusia și Ucraina încă de la preluarea mandatului său, în ianuarie, afirmând înainte că ar putea pune capăt războiului în doar 24 de ore.

În lunile care au urmat, s-au înregistrat puține progrese, Moscova insistând că dorește pacea, în timp ce intensifica atacurile asupra Ucrainei.

Criticii au sugerat că acțiunile lui Putin din ultimele luni au fost încercări de a îngheța discuțiile și de a câștiga timp pentru ca trupele sale să câștige teren pe câmpul de luptă din Ucraina.

Trump, între timp, și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea crescândă față de faptul că Putin spune una, dar face alta.

„Am încheiat un acord de patru ori, iar apoi te duci acasă și vezi că (Rusia) tocmai a atacat un azil de bătrâni sau ceva de genul ăsta în Kiev. Deci, ce naiba a fost asta?”, a declarat liderul american într-un interviu acordat BBC News luna trecută.

Zelenski, care a vorbit cu Trump după întâlnirea de miercuri dintre Putin și Witkoff, a afirmat miercuri că „se pare că Rusia este acum mai înclinată spre (un) armistițiu”.

„Presiunea asupra Rusiei funcționează. Dar principalul lucru este să nu ne înșele în detalii. Nici pe noi, nici pe Statele Unite”, a declarat liderul ucrainean, în discursul său video nocturn adresat națiunii.