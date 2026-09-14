Singurătatea S.A.: Fenomenul de 1 trilion de dolari care este „aici pentru a rămâne”

Rachel Xia s-a obișnuit să zboare singură de când a părăsit orașul ei natal, Luoyang, din centrul Chinei. Ea nu are nicio reținere în a mânca singură, a călători singură și a merge singură la film. De fapt, Xia a descoperit că aproape orice poate fi făcut singur: cumpărăturile și mesele îi sunt livrate direct la ușă, scrie CNN. Iar dacă avea ceva pe suflet și voia să discute cu cineva, putea apela și la chatboți cu inteligență artificială .

Pe măsură ce izolarea socială se acutizează, firmele transformă asta într-un business foarte profitabil. Acest fenomen este amplificat în Asia, unde societăți întregi sunt remodelate. „Economia singurătății” ia avânt, iar în 2021 Japonia a numit un ministru al Singurătății pentru a ajuta la redresarea unei crize fără precedent.

Fenomenul traversează acum Atlanticul, cucerind SUA. Acolo, giganții sunt forțați să-și reajusteze strategia. La fel ca Domino’s Pizza, care lansează plăcinte mici, dreptunghiulare, concepute exclusiv pentru un singur client.

În loc de scutece…

Creșterea bruscă a gospodăriilor formate dintr-o singură persoană în țări precum Japonia, Coreea de Sud și China alimentează așa-numita „economie a singurătății”. În loc să cumpere scutece sau alimente în vrac, consumatorii individuali își îndreaptă banii către îngrijirea animalelor de companie, jucării de colecție și experiențe unice, notează și presa elenă.

Ecosistemul de afaceri se adaptează rapid la noua realitate, obținând profituri semnificative din modelarea unei lumi croite pentru o singură persoană.

Reperele tradiționale se prăbușesc

Repere tradiționale de realizare în multe societăți asiatice – cum ar fi căsătoria, întemeierea unei familii și deținerea unei case – și-au pierdut atractivitatea pentru generațiile mai tinere, o evoluție atribuită atât creșterii costurilor locuințelor și educației, cât și unei schimbări radicale a normelor sociale.

„Cheltuielile lor fixe sunt deosebit de mari, deoarece le lipsește un partener sau alți membri ai familiei cu care să le împartă”, spune Ming-Xuan Lee, profesor la Universitatea Națională Sun Yat-sen din Taiwan, care studiază modelele de consum ale persoanelor singure din Asia. „Pe de altă parte, se constată că persoanele singure preferă să investească în ele însele. Cheltuiesc mai mult pe călătorii, mese și dezvoltare personală, cum ar fi educația sau recreerea”, adaugă el.

Karaoke pentru o singură persoană

În China, care și-a pierdut recent titlul de țară cu cea mai mare populație din lume în favoarea Indiei, economia solo se confruntă cu o creștere fără precedent . Mici chioșcuri de karaoke, de dimensiunea vechilor cabine telefonice, au apărut în toată țara pentru a deservi exclusiv artiștii solo.

În același timp, călătorii singuri au acum posibilitatea de a rezerva însoțitori de drumeție plătiți, ghizi turistici sau chiar fotografi personali la destinațiile turistice.

Conform estimărilor companiei chineze de cercetare Discovery Reports, cifra de afaceri a acestei piețe din China a depășit 1 trilion de dolari în 2025, înregistrând o creștere impresionantă de 50% față de 2023.

Analiștii din industrie subliniază că persoanele singure investesc acum fonduri semnificative în jocuri video, companioni digitali bazați pe inteligență artificială, precum și în așa-numitele „microdrame” – platforme de streaming cu seriale filmate exclusiv pentru vizionare pe telefoane mobile, care amintesc de telenovele și constau în episoade independente care durează mai puțin de două minute.

„Aceasta este o tendință uriașă care remodelează fundamental modul în care oamenii se distrează. Anterior, companiile și guvernele tratau de obicei celibatarul ca pe o etapă temporară înainte de căsătorie . Dar trebuie să începem să ne gândim la viața de celibatar și la acest nou model economic ca la ceva ce va rămâne”, explică Ashley Dudarenok, fondatoarea firmei de consultanță de piață ChoZan.

Animalele de companie vor depăși numărul bebelușilor

Călătorii singuri aleg din ce în ce mai mult să locuiască cu animalele lor de companie și să le cumpere cadouri de lux, notează Malmsteen. Dudarenok adaugă că, deși în 2017 gospodăriile chineze aveau de două ori mai mulți copii mici decât animale de companie, până în 2030 se așteaptă ca raportul să se inverseze complet.

Rate ridicate de sinucidere

În același timp, însă, cresc îngrijorările cu privire la efectele devastatoare ale alienării asupra sănătății. Atât Japonia, cât și Coreea de Sud se luptă să reducă ratele alarmant de mari ale sinuciderilor înregistrate, ceea ce declanșează un dialog social intens.

La Seul, administrația orașului a investit milioane de dolari în finanțarea programelor de sprijin psihologic și a activităților comunitare pentru a atenua izolarea socială.