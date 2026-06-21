Singurul liberal din Giurgiu care a votat pentru Bolojan. „Am fost întotdeauna împotriva alianței cu urmașii Partidului Comunist”

Singurul delegat liberal din filiala județeană Giurgiu care a participat la votul de la Congres este Petre Tudorache, președintele organizației de seniori. Tudorache a declarat că le-a spus colegilor de partid despre intenția lui de a participa la congres, însă a evitat să spună ce i-au răspuns liberalii din Giurgiu, organizație condusă de Toma Petcu, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan.

Întrebat cum a votat, Petru Tudorache a răspuns zâmbind: „Cu pixul”. „Pentru moțiune” a adăugat.

La observația că este singurul liberal din Giurgiu venit din Congres, Petre Tudorache a spus: „Mai avem pe domnul Motreanu, pe doamna Horga. Dar sunt cam singur…”

„N-am plecat niciodată, nu mi-am urmărit interesul personal”

Tudorache a detaliat și motivele pentru care a venit duminică la București.

„Fiecare cu părerea lui. Eu sunt în partid din 90. Eu n-am plecat niciodată, eu nu mi-am urmărit interesul personal. Întotdeauna am fost pentru interesul național. Eu am fost întotdeauna împotriva alianței cu urmașii Partidului Comunist – PDSR, PSD sau cum își zic ei. Eu nu sunt traseist, nu sunt oportunist. Sunt împușcat în decembrie 1989 și am refuzat și pensia aia care se dă, eu am considerat că e mită de la Iliescu să-mi astupe gura. M-am judecat cu el până a murit”, a spus veteranul liberal de la Giurgiu.

El a spus că nu a venit fără să-și anunțe în prealabil colegii din organizație: „Am avut discuții, fiecare cu părerea lui. Am făcut un apel la unitate și am zis că, dacă ne-am supărat pe moment, să ne dăm mâna și să facem un partid mai puternic”

Când a fost întrebat care a fost răspunsul lor, Tudorache a invocat problemele de auz pe care le are. „N-am auzit că eu am aparatul și nu aud”, a spus liberalul zâmbind iarăși.

O organizație anti-Bolojan

Organizația PNL Giurgiu este condusă de Toma Petcu, încă vicepreședinte al partidului, care s-a pronunțat în ședința conducerii PNL de luni pentru susținerea cabinetului lui Adrian Veștea. Toma Petcu, care este și președintele CJ Giurgiu, a cerut „parteneriat cu președintele” Nicușor Dan, „nu conflict”. „Trebuie să găsim o soluție comună cu PSD de guvernare”, a afirmat luni Toma Petcu.

În ziua Congresului PNL, Toma Petcu a postat pe Facebook un mesaj în care-l acuză pe Ilie Bolojan de USR-izarea partidului.

„Cel puțin eu, personal, i-am cerut domnului Bolojan, atât în discuțiile private, cât și în ședința Biroului Național, să lase Partidul Național Liberal într-o zonă conservatoare, într-o zonă de centru-dreapta, și să nu ducă partidul într-o extremă a progresismului, a neomarxismului, într-o zonă USR-istă. Este evident că astăzi, prin această propunere, PNL se USR-izează definitiv”, a scris Petcu.