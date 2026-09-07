Singurul lucru care a ținut economia pe linia de plutire au fost banii europeni. Băncile își refac calculele și se pregătesc de recesiune

Economia României s-a contractat ușor în trimestrul 2 din 2026 – cu 0,4% față de anul trecut și similar trimestrului precedent, fără schimbări majore față de datele preliminare. În prima jumătate a anului, economia a scăzut cu 0,7%. BCR și-a revizuit în scădere calculele, estimând că economia va intra oficial în recesiune în acest an- o contracție de 0,7% pe tot anul 2026 (estimarea precedentă fiind de 0,3%).

Raportul BCR, transmis luni investitorilor, spune că singurul lucru care a mai ținut economia pe linia de plutire au fost investițiile. Tot restul – consumul oamenilor, comerțul exterior, stocurile – au avut un recul.

De ce s-a întâmplat asta, pe scurt

Oamenii au cheltuit mai puțin, pentru că prețurile au crescut mai repede decât salariile. În bani reali, oamenii au avut mai puțină putere de cumpărare.

Construcțiile au mers bine (cel mai bun sector), grație banilor europeni băgați în proiecte de infrastructură. Industria și serviciile au scăzut, cu excepția zonei de divertisment, care a ținut puțin sus serviciile. Agricultura a adus un mic plus, dar nesemnificativ.

Ce urmează

Consumul oamenilor va rămâne slab tot anul, pentru că inflația continuă să „mănânce” din salarii- poate o ușoară îmbunătățire spre finalul anului.

Investițiile vor rămâne punctul forte, mai ales în trimestrul 3, tot datorită fondurilor UE.

Comerțul exterior (exporturi minus importuri) va trage probabil în jos, pe tot anul.

Pentru 2027, ne așteptăm la o revenire mai clară- o creștere de 2,2%, aproape de potențialul normal al economiei, mai spun autorii raportului.