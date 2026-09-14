Trump respinge temerile privind inteligența artificială și denunță o „conspirație bolnavă”

Președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite au deja mecanisme de protecție pentru reglementarea și sancționarea companiilor de inteligență artificială, părând să minimalizeze îngrijorările exprimate în weekend de liderii industriei cu privire la utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale, notează Reuters.

„Singurul control sau «mecanism de protecție» de care are nevoie inteligența artificială este un președinte puternic și inteligent (cu un IQ ridicat!), iar SUA au unul din plin!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

El a adăugat că China ar avea de câștigat dacă ar fi puse sub semnul întrebării eforturile de dezvoltare a inteligenței artificiale.

„Avem deja puteri extraordinare în materie penală și de reglementare asupra acestor companii! Se împrăștie o teorie a conspirației bolnavă împotriva inteligenței artificiale și a centrelor de date, iar singura care are de câștigat de pe urma ei este China”, a continuat Trump.

Acțiunile companiilor din sectorul inteligenței artificiale au scăzut puternic luni, la nivel mondial, după ce liderii unora dintre cele mai mari companii din industrie au cerut încetinirea ritmului de dezvoltare a acestei tehnologii.

Declinul vine după săptămâni în care au fost relatate mai multe cazuri în care agenți AI au acționat împotriva instrucțiunilor operatorilor lor pentru a accesa sisteme externe.

În același timp, mai mulți cercetători importanți în domeniul siguranței AI au părăsit companiile la care lucrau, avertizând că dezvoltarea rapidă a tehnologiei ar putea duce, într-un viitor nu foarte îndepărtat, la dispariția rasei umane.

Sâmbătă, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a prezentat un cadru în trei etape menit să tempereze ritmul dezvoltării inteligenței artificiale și să ofere mai mult timp pentru gestionarea riscurilor asociate acestei tehnologii. Propunerea a fost susținută imediat de mai mulți directori ai unor companii importante din domeniul AI, printre care Elon Musk, CEO-ul xAI, și Sam Altman, CEO-ul OpenAI.

Trump a spus că mecanismele menite să mențină inteligența artificială în siguranță au fost deja folosite în cazul lui Amodei.

„Administrația Trump i-a împiedicat deja pe cei din domeniul AI să facă lucruri rele sau potențial rele, precum Dario (Anthropic!), care acum se preface că este un «îngeraș perfect». Și vom continua să facem acest lucru”, a declarat Trump.

Președintele republican s-a opus în mod constant alimentării temerilor legate de inteligența artificială și, în timpul celui de-al doilea mandat, a susținut în mare măsură companiile din acest sector.

Trump urmează să se întâlnească săptămâna viitoare, la Washington, cu președintele chinez Xi Jinping. Reuters a relatat anterior că cele două țări plănuiau o întâlnire separată, la jumătatea lunii septembrie, pentru a discuta despre riscurile asociate inteligenței artificiale, reuniune care urma să fie condusă de oficiali guvernamentali de rang inferior.