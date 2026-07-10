Sir Anthony Hopkins lansează primul său single la 88 de ani: „Muzica a fost prima mea pasiune”

Legendarul actor dublu câștigător de Oscar a semnat un contract cu o casă de discuri și își împlinește un vis vechi de șase decenii, potrivit Euronews.com.

„Muzica a fost prima mea pasiune, prima mea dorință”, a declarat Hopkins într-un comunicat. „Am compus muzică toată viața mea. Unele dintre aceste piese m-au însoțit de zeci de ani și încă mă surprind revenind la ele.”

Primul single de pe album, „Bracken Road”, a fost lansat astăzi, 10 iulie. Potrivit casei de discuri Decca, piesa este inspirată de amintirile din copilărie ale actorului din Margam, sudul Țării Galilor, și reprezintă „un portret muzical nostalgic al străzilor, pajiștilor, terenurilor agricole și munților care înconjurau casa familiei sale în anii 1940”.

Printre celelalte piese de pe album se numără „My Fatherland”, inspirată de melodiile tradiționale galeze, precum și compoziții inspirate de cinema, de soția și de nepoata actorului. La înregistrări au colaborat violoncelistul Gregorio Nieto și pianistul clasic Sergio Tiempo.

„Semnarea contractului cu Decca este o onoare unică în viață”, a spus Hopkins. „Îi adresez cea mai profundă recunoștință și respectul meu maestrului Gustavo Dudamel, a cărui măiestrie artistică este o parte integrantă a acestei călătorii muzicale. Cu precizia grațioasă a baghetei sale, el a transformat fiecare notă într-o semnificație profundă și de neșters.”

Laura Monks, președinta Decca, a descris sesiunile de înregistrare de la Londra drept „o experiență unică în viață”, subliniind cunoștințele de muzică clasică ale actorului.

Hopkins este un compozitor autodidact care cântă la pian de la vârsta de patru ani. În anul 2011, violonistul și dirijorul André Rieu a inclus pe un album un vals compus de Hopkins în 1964.

Ulterior, în 2012, actorul a lansat albumul „Composer” cu Orchestra Simfonică a Orașului Birmingham și a primit un premiu Classic Brit pentru Albumul Anului, alături de Gareth Malone, Military Wives, Nicola Benedetti și André Rieu, pentru contribuția la „And The Waltz Goes On”.

Anthony Hopkins a debutat pe scenă cu un spectacol live în Arabia Saudită, în anul 2025, în cadrul concertului „Life Is a Dream”, interpretat de Orchestra Filarmonică Regală a Marii Britanii. Lansarea oficială a albumului va avea loc pe 21 august.