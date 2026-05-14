Sir Paul McCartney a explicat de ce refuză să facă poze cu fanii: „La Saint-Tropez, pe faleză, e un bărbat cu o maimuță”

Sir Paul McCartney a explicat pe larg de ce refuză să facă fotografii cu fanii și a dezvăluit că refuzul e mereu însoțit de explicații la fel de lungi pentru aceștia, relatează The London Evening Standard.

Legendarul beatles, acum în vârstă de 83 de ani, este un simbol al muzicii de șase decenii, după ce a cunoscut celebritatea alături de trupa rock în anii 1960.

McCartney afirmă însă că își dorește să păstreze o aparență de normalitate în viața de zi cu zi, mărturisind că fanele și fanii care vor să facă selfie-uri cu el îl fac „să se simtă ca o maimuță”.

El a dezvăluit că le oferă fanilor „explicații lungi” despre motivul pentru care nu acceptă să pozeze pentru fotografii și a recunoscut că până și celebra prezentatoare TV Oprah Winfrey i-a pus sub semnul îndoielii poziția „radicală”.

„Pe măsură ce timpul a trecut, lucrurile s-au schimbat. Acum – telefoanele. Așa că, dacă întâlnesc pe cineva, imediat își ia telefonul, iar eu spun: «Îmi pare rău, nu fac poze»”, a declarat el în podcastul The Rest Is Entertainment.

„Iar asta este ceva radical în zilele noastre. I-am spus asta lui Oprah – acum mă laud cu numele pe care le pomenesc – iar ea a spus: «Nu faci poze?» I-am răspuns: «Nu». Ea a întrebat: «De ce?» I-am spus: «Nu vreau». E atât de simplu”.

Sir Paul McCartney afirmă că le spune fanilor pe larg de ce nu vrea selfie-uri

McCartney, care se pregătește să lanseze un nou album, a continuat: „Am o explicație lungă. Spun că nu îmi place să fac asta pentru că s-ar pierde ceva important pentru mine, ceva legat de (…) a rămâne normal”.

„În clipa în care încep să cred că sunt ceva superior propriei mele persoane, nu o să mă mai plac. Este foarte important pentru mine să fiu pur și simplu eu însumi. Așa că le spun oamenilor: «Nu vreau să fac fotografii»”, a povestit legendarul cântăreț britanic.

„Iar ei întreabă: «De ce?» Și eu spun: «Îți zic imediat…» – apoi intru în această explicație lungă despre cum, pe Coasta de Azur, la Saint-Tropez, pe faleză, e un bărbat cu o maimuță, iar oamenii plătesc ca să facă o fotografie cu maimuța. Chiar nu vreau să mă simt ca acea maimuță. Iar când fac o fotografie cu cineva, chiar mă simt ca ea. Nu mai sunt eu – devin dintr-odată altceva”, a subliniat el.

Legendarul beatles, critic și la adresa influencerilor

McCartney i-a criticat în interviu și pe influencerii „fără talent”, după ce a fost întrebat ce îl nedumerește cel mai mult la secolul XXI.

„Cred că o mare parte din toată treaba asta cu influencerii – pur și simplu nu o înțeleg, pentru că nu fac parte din generația aceea”, a recunoscut el.

„Dar nu ai cum să nu vezi asta. Soția mea se uită pe Instagram și îmi arată câte ceva, iar apoi apare unul dintre acești influenceri. Mi se pare amuzant – și presupun că s-a întâmplat dintotdeauna – dar oameni care nu par să aibă un talent deosebit sunt incredibil de faimoși. Miliarde de accesări și vizualizări”, a continuat acesta.

„Trebuie să fii atent când spui asta, pentru că te face să pari foarte de modă veche. Ceea ce sunt”, a conchis Sir Paul McCartney.