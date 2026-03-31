Siria rămâne în afara conflictului dacă nu va fi atacată, spune președintele: „Din păcate, astăzi, lucrurile nu sunt guvernate de minți înțelepte”

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa a declarat, marți, că țara sa nu își dorește să fie „o arenă de război” și nu se va implica în conflictul din Orientul Mijlociu dacă nu va fi supusă unei agresiuni, potrivit Reuters.

„Dacă Siria nu este vizată de vreuna dintre părți, Siria va rămâne în afara oricărui conflict”, a declarat președintele Ahmed al-Sharaa, în cadrul unui eveniment găzduit de think-tank-ul Chatham House din Londra, în care a fost întrebat dacă Siria va rămâne neutră.

„Nu vrem ca Siria să fie o arenă de război. Dar, din păcate, astăzi, lucrurile nu sunt guvernate de minți înțelepte. Situația este volatilă și aleatorie”, a adăugat liderul sirian.

Siria vrea „relații ideale” cu regiunea și puterile occidentale

El a spus că își dorește ca Siria să aibă „relații ideale cu întreaga regiune, cu Libanul, Irakul, Turcia, Arabia Saudită și puteri mondiale precum Marea Britanie, Franța, Germania și SUA”.

„Cred că Siria este calificată să înceapă o rețea de relații strategice”, a mai spus Ahmed al-Sharaa.

Siria a preferat să nu se implice într-un război regional care a atras țări vecine, inclusiv Libanul, unde Israelul a lansat o campanie împotriva miliției șiite pro-iraniene Hezbollah, și Irakul, unde alte grupări aliniate Teheranului au lansat atacuri cu rachete și drone.

În această lună, autoritățile siriene au trimis mii de trupe la frontiera cu Libanul, în vest, și la frontiera sa cu Irakul, în est.

„Am avut destul război. Am plătit o factură mare. Nu suntem pregătiți pentru o altă experiență de război”, a mai declarat președintele Siriei.

Mii de persoane ucise în războiul din Orientul Mijlociu

De la începutul războiului lansat de SUA și Israel în 28 februarie, în Iran au fost uciși cel puțin 1.574 de civili, printre care 236 de copii, a scris The New York Times, citând datele oferite de HRANA, asociația de presă a unei organizații non-profit care militează pentru drepturile omului în Republica Islamică.

În Liban au fost omorâți 1.260 de oameni și au fost răniți alți peste 3.750, potrivit Ministerului sănătății.

În alte națiuni din Golf, vizate de riposta Iranului la atacurile Statelor Unite și Israelului, au murit cel puțin 50 de persoane. În Israel, conform datelor de vineri, au fost uciși cel puțin 17 oameni. Numărul militarilor americani decedați în conflict a ajuns la 13.