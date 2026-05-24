Situație confuză în strâmtoarea Ormuz. Vestea bună promisă de Rubio „în orele următoare”, amânată brusc de Trump / Ce știm până acum

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a provocat speranțe mari privind situația din Golful Persic anunțând duminică dimineață că este posibilă o veste bună privind strâmtoarea Ormuz „în orele următoare”. La mai puțin de 12 ore, speranțele au fost temperate de către președintele Donald Trump, care a anunțat părțile implicate în negocieri nu trebuie să se grăbească.

„Cred că este posibil ca, în următoarele ore, lumea să primească o veste bună”, a declarat Rubio jurnaliștilor la New Delhi, în cursul dimineții de duminică. Rubio invoca progresele făcute în negocierile cu Iranul, mediate de Pakistan, în ultimele 48 de ore.

Speranțe într-un acord preliminar

Conform informațiilor Axios, proiectul de înțelegere prevedea că, în perioada de 60 de zile, Ormuz va fi deschisă fără taxe de trecere, iar Iranul va fi de acord să îndepărteze minele pe care le-a amplasat în Strâmtoare pentru a permite navelor să treacă liber.

În schimb, ca parte a acordului propus, SUA va ridica blocada asupra porturilor iraniene și ar acorda unele derogări de la sancțiuni pentru a permite Iranului să vândă petrol în mod liber.

Proiectul de acord includea, de asemenea, angajamente din partea Iranului de a nu urmări niciodată obținerea de arme nucleare și de a negocia suspendarea programului său de îmbogățire a uraniului și eliminarea stocului său de uraniu puternic îmbogățit.

Semnalul dat de Rubio a fost luat în serios și în Europa, unde șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat progresele din discuții.

„Avem nevoie de un acord care să dezescaladeze cu adevărat conflictul, să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să garanteze libertate deplină de navigație fără taxe (…) Europa va continua să colaboreze cu partenerii internaționali până în acest moment pentru o soluție diplomatică durabilă. Și pentru a limita propagarea acestui conflict, în special asupra lanțurilor de aprovizionare și a prețurilor la energie”, afirma von der Leyen.

Infirmare de la Teheran

Primele dubii legate de iminența încheierii unui acord preliminare au venit de la Teheran. O sursă iraniană de rang înalt a declarat duminică pentru Reuters că Teheranul nu a fost de acord să predea stocul său de uraniu puternic îmbogățit. Sursa a spus că problema nucleară a Iranului nu face parte din acordul preliminar cu Statele Unite.

„Problema nucleară va fi abordată în negocierile pentru un acord final și, prin urmare, nu face parte din acordul actual. Nu a existat niciun acord privind transportul stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului în afara țării”, a declarat sursa agenției internaționale de presă.

SUA nu renunță la blocadă

Faptul că o deblocare iminentă a strâmtorii Ormuz a fost semnalat chiar de către președintele SUA Donald Trump care a anunțat, pe Truth Social că blocada impusă porturilor iraniene va rămâne în vigoare în până la semnarea unui acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului, nefiind ridicată printr-un acord preliminar care să faciliteze negocieri viitoare.

„Blocada va rămâne pe deplin în vigoare până la încheierea, certificarea şi semnarea unui acord”, a scris preşedintele SUA, adăugând că „ambele părţi trebuie să îşi facă timpul necesar pentru a face bine lucrurile. Nu pot exista greşeli”.

„Le-am cerut reprezentanților mei să nu se grăbească să încheie un acord, întrucât timpul curge în favoarea noastră”, a mai afirmat Trump.

După declarațiile lui Donald Trump, un înalt responsabil din administrația americană a precizat, pentru Axios, că este puțin probabil ca acordul preliminar să fie parafat în cursul zilei. Sursa a spus că, la Casa Albă, este estimat la câteva zile timpul necesar pentru ca liderii de la Teheran să aprobe acordul.

„Israelul își va menține libertatea de acțiune pe toate fronturile”

Din Israel, un oficial de rang înalt a declarat pentru BBC că premierul Benjamin Netanyahu i-a reiterat lui Donald Trump faptul că Israelul „își va menține libertatea de acțiune împotriva amenințărilor pe toate fronturile”, inclusiv în Liban.

Potrivit oficialului israelian citat de BBC, Statele Unite țin la curent Israelul cu privire la negocierile pentru un memorandum de înțelegere cu Iranul, care e menit să ducă la „redeschiderea Strâmtorii Ormuz și începerea negocierilor pentru un acord final asupra tuturor punctelor aflate în dispută”.

Oficialul israelian a mai adăugat: „Președintele Trump a precizat clar că va rămâne ferm în negocieri în ceea ce privește cererea sa constantă de desființare a programului nuclear iranian și eliminarea întregului uraniu îmbogățit de pe teritoriul Iranului și că nu va semna un acord final fără acceptarea acestor condiții”.

Comentariile oficialului israelian au fost repetate chiar de Netanyahu duminică. Acesta a afirmat că „niciun acord final cu Iranul nu va fi posibil până când amenințarea nucleară nu va fi eliminată”.

Ce spune Netanyahu că a convenit cu Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminică, informând asupra discuției telefonice pe care a avut-o sâmbătă seară cu președintele SUA, că a convenit cu Donald Trump că orice acord final cu Iranul trebuie să „elimine complet amenințarea nucleară”.

„Politica mea, la fel ca cea a președintelui Trump, rămâne neschimbată: Iranul nu va obține arme nucleare”, a transmis Netanyahu într-un comunicat.

„Președintele Trump și cu mine am convenit că orice acord final cu Iranul trebuie să elimine complet amenințarea nucleară. Asta înseamnă desființarea instalațiilor iraniene de îmbogățire a uraniului și îndepărtarea de pe teritoriul său a materialelor nucleare îmbogățite”, a adăugat el.

În ultimele zile, presa americană a relatat despre strategii divergente între Donald Trump și aliatul său israelian, primul insistând asupra unei soluții diplomatice, în timp ce cel de-al doilea ar prefera reluarea ostilităților.