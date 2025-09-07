Slow fashion sau când propriile haine devin obiecte-cult. Designer fracez: Este esențial să înțelegem prețul real al unui articol vestimentar

Utilizarea atentă, experimentală a garberobei proprii, accentul pus pe calitate și actul conștient de cumpărare ce duce la o legătură emoțională cu articolul vestimentar sunt câteva dintre îndemnurile designerului Darja Richter-Widhoff, într-un interviu acordat curatorial, cu privire la reducerea consumului.

Ea atrage atenția că educația de la vârste mici face ca practica înșelătoare prin care o companie își promovează produsele sau practicile ca fiind ecologice să devină din ce în ce mai dificilă.

În plus, spune Richter-Widhoff, inteligența artificială deschide calea către o mai mare sustenabilitate în industria modei, iar designerii pot influența 80% din impactul unui produs prin viziunea lor în etapa de proiectare.

