Snoop: Generalul Pahonțu ia o pensie de 7.000 de euro pe lună. Apoi s-a reangajat pe aceeași funcție cu o leafă modestă pentru responsabilitatea de director al SPP 

În România, declarațiile de avere nu mai sunt publice, dar site-ul de investigații Snoop a intrat în posesia informațiilor pe care Lucian Pahonțu le-a declarat ca șef al Serviciului de Protecție și Pază.

La 60 de ani, Pahonțu a fost trecut în rezervă ca pensionar la finalul anului 2024. Are peste 36.000 de lei pensie lunară, echivalentul a aproximativ 7.000 de euro.

S-a reangajat ca director al SPP, cu venituri lunare de 2.000 de euro pe parcursul lui 2025, mult sub cât câștigă destui dintre ofițerii pe care-i are în subordine.

Pensia de peste 36.000 de lei pe lună a șefului SPP Lucian Pahonțu este dublă față de salariul președintelui Nicușor Dan, de 16.000 de lei pe lună.

Generalul Pahonțu a emis prima reacție luni, în care spune că nu a participat la nicio violență contra manifestanților în 21 decembrie 1989, iar în 13 iunie n-a fost în Piața Universității.

Aproape 9.000 de euro pe lună câștigă generalul Pahonțu, cumulând salariul de la Serviciul de Protecție și Pază (SPP) cu pensia militară, potrivit informațiilor pe care le-a publicat site-ul Snoop.

Actual director al SPP, Pahonțu a fost trecut în rezervă în noiembrie 2024, la finalul mandatului lui Klaus Iohannis. Președintele Dan l-a menținut în funcție.

Cea mai mare parte din veniturile lui Pahonțu provine din pensia militară, de aproape 7.000 de euro (peste 36.000 de lei), iar aproximativ 2.000 de euro reprezintă venitul lunar pe care îl încasează în continuare de la SPP, după trecerea în rezervă.

Pensia este la secret după decizia CCR

Pensia lui Lucian Pahonțu a intrat automat la secret după decizia Curții Constituționale din mai 2025, privind publicarea declarațiilor de avere. Șeful SPP a avut posibilitatea în iunie 2025 să-și publice integral declarația de avere anul trecut, deoarece decizia CCR a intrat în vigoare după 13 iunie. Nu a făcut-o însă.

Pe site-ul Serviciului de Protecție și Pază se regăsește doar declarația de avere și interese din iunie 2024, înainte de pensionare, aferentă lui 2023.

Ce apare în aceasta?

Ca general activ, Lucian Pahonțu a încasat în 2023 din calitatea de director al SPP un venit de 353.510 de lei pe an, plus o indemnizație de delegare de 22.312 de lei.

Pensia lui Lucian Pahonțu, potrivit informațiilor obținute de Snoop, este de aproape 7.000 de euro lunar (peste 36.000 de lei lunar). Astfel, pensia sa este mai mare decât venitul lunar pe care directorul SPP l-a avut în 2023, când activa ca director al Serviciului cu grad activ de militar, aproape 30.000 de lei lunar.

După trecerea în rezervă, potrivit informațiilor obținute de Snoop, venitul lunar a scăzut. Noul venit este în jur de 2.000 de euro lunar, potrivit datelor obținute de Snoop.

Sumele declarate pe 2025 arată un salariu curent al lui Lucian Pahonțu mult sub nivelul unui director al Serviciului de Protecție și Pază, serviciu care presupune o mare responsabilitate și nivel de stres. Urmarea pe Snoop.