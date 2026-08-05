SNSPA îi cere despăgubiri de 80.000 de euro profesorului Alfred Bulai 

Începe procesul lui Alfred Bulai, judecat pentru agresiune sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual. Ea însăși socotită responsabilă civilmente de către procurori, Universitatea de Științe Politice din București îi solicită fostului său profesor 80.000 de euro, daune morale.

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Au apărut primele informații despre procesul lui Alfred Bulai care se află, în acest moment, în faza camerei preliminare.

Fostul angajator al profesorului, SNSPA, se îndreaptă împotriva lui Bulai. „Inculpatul a încălcat obligațiile de loialitate și de protejare a imaginii instituției”, motivează rectorul Remus Pricopie în documentul depus la Judecătoria Sectorului 1 și consultat de site-ul de investigații Snoop.ro.

Remus Pricopie, rectorul SNSPA. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În iulie 2024, Snoop a publicat o investigație în care mai multe studente au dezvăluit că au fost supuse unor abuzuri sexuale de către Alfred Bulai.

Suma pe care SNSPA o cere lui Bulai este de 80.000 de euro, aceeași cu cea pe care fosta studentă Teodora Batâr o solicită profesorului și universității în același dosar.

Ce afirmă procurorii despre SNSPA

În rechizitoriul trimis instanței în aprilie, procurorii susțin că SNSPA este parte responsabilă civilmente. Asta înseamnă că universitatea riscă să plătească, alături de Alfred Bulai, despăgubirile acordate victimelor.

SNSPA susține însă că nu poartă nicio vină pentru comportamentul fostului profesor.

„S-a indus generic ideea unei responsabilități instituționale” doar pentru că Alfred Bulai era profesor la SNSPA, iar faptele au fost comise „în exercitarea funcției și în cadrul activităților academice”, susține facultatea.

Procurorii văd complet diferit lucrurile. Tocmai pentru că faptele au fost comise în exercitarea funcției de profesor, în cadrul unor activități universitare, se justifică introducerea SNSPA în proces ca parte responsabilă, susține acuzarea.

Acuzarea: Universitatea știa din 2015

„Această normalizare a conduitelor abuzive a fost favorizată de lipsa unei reacții, cel puțin la nivel disciplinar, din partea instituției de învățământ, la nivelul căreia exista de minimis suspiciunea că inculpatul are comportamente problematice”, se arată în rechizitoriu.

Potrivit declarațiilor unor martori din dosar, conducerea SNSPA fusese informată de exercițiile cu tentă sexuală practicate de Bulai, încă din 2015. A eliminat cursul din programă, dar nu a sancționat profesorul.

Ulterior, când studenții au semnalat într-un cadru informal faptele de hărțuire sexuală, li s-au cerut probe. SNSPA nu a verificat modul în care se desfășurau stagiile de practică.

Investigațiile Snoop au arătat că datele de contact ale Comisiei de Etică nu erau publice, iar hărțuirea sexuală nu era definită în Codul de Etică. Acestea au apărut după scandalul mediatic.

În schimb, universitatea nu și-a adaptat nici până astăzi Codul la modificările adoptate anul trecut de Guvern, care permit analizarea sesizărilor anonime. Nici nu a răspuns întrebărilor adresate în 2024 de 25 de redacții și jurnaliști, despre cazul Bulai.

Pricopie susține că universitatea a fost afectată de comportamentul presei

În opinia rectorului Remus Pricopie, pe lângă Alfred Bulai, vinovată de afectarea imaginii, prestigiului și credibilității SNSPA este și presa, care a amplificat prejudiciul.

Media „a preluat în lanț informațiile”, a dat titluri „senzaționale” și a folosit „repetat numele SNSPA în context negativ”, scrie el.

Alfred Bulai, trimis în judecată în 2026

Snoop a publicat, în 2024, o investigație despre cum profesorul Alfred Bulai le cerea studentelor să se dezbrace în fața lui, în practică, în camera unde era cazat și unde le chema să le ofere feedback academic.

A fost arestat preventiv o lună mai târziu, iar în 2026 a fost trimis în judecată.