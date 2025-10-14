Șoc după anunțul triumfalist al lui Trump. Hamas și Israelul se acuză reciproc de violarea armistițiului, în timp ce liderul SUA cere faza a doua a planului

Camioane încărcate cu ajutoare umanitare sosesc în Gaza prin punctul de trecere a frontierei Kissufim, în urma acordului de încetare a focului, pe 14 octombrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tensiunile sunt în continuare ridicate în Fâșia Gaza, Israelul acuzând gruparea militantă palestiniană Hamas că a încălcat acordul de încetare a focului parafat de liderii mondiali, cu o zi înainte în Egipt, prin reținerea cadavrelor a 24 de ostatici.

Fragilul armistițiu din Gaza a fost supus primei sale încercări marți, când Israelul a anunțat că fluxul de ajutoare umanitare către teritoriul palestinian devastat de război va fi redus la jumătate și că importantul punct de trecere a frontierei Rafah, aflat la granița cu Egiptul, nu se va deschide conform planului, acuzând Hamas de încălcarea acordului negociat de SUA prin refuzul de a returna cadavrele ostaticilor israelieni, scrie The Guardian.

Luni, israelienii au sărbătorit întoarcerea din Gaza a ultimilor 20 de ostatici aflați în viață, iar palestinienii s-au bucurat de eliberarea de către Israel a aproape 2.000 de prizonieri și deținuți, ca parte a primei faze a armistițiului.

Hamas a returnat, în cursul zilei de luni, și rămășițele a patru ostatici decedați, dar a avertizat anterior că recuperarea celorlalte 24 de cadavre aflate încă în Gaza ar putea dura mai mult, deoarece nu toate locurile în care au fost îngropate acestea au fost identificate.

Însă oficialii militari israelieni cred că Hamas știe unde se află rămășițele celorlalți ostatici și că organizația militantă a întârziat în mod deliberat transferul lor, a scris ziarul Haaretz.

Trump: „Faza a doua” a acordului de pace „începe chiar acum”

Președintele american Donald Trump a îndemnat Hamas să elibereze trupurile ostaticilor decedați aflate încă în enclavă, arătând că pasul că este necesar pentru a permite trecerea la următoarea fază a planului de pace pentru Fâșia Gaza.

„TOȚI CEI 20 DE OSTATICI S-AU ÎNTORS ȘI SE SIMT CÂT SE POATE DE BINE. O mare povară a fost ridicată, dar treaba NU ESTE TERMINATĂ. MORȚII NU AU FOST RETURNAȚI, AȘA CUM S-A PROMIS!”, a postat Trump, într-un mesaj pe Truth Social. „Faza a doua începe CHIAR ACUM!!!”, a adăugat liderul de la Casa Albă, scriind, în stilu-i caracteristic, cu majuscule.

Tensiunile inițiale din timpul încetării focului erau de așteptat, întrucât Hamas și Israelul încearcă să obțină avantaje în timpul implementării planului de 20 de puncte propus de Trump, plan care nu a fost până acum în mod clar definit.

Cu toate acestea, măsura de a restricționa ajutorul umanitar și de a amâna deschiderea punctului de la Rafah – un major punct de trecere care ar permite intrarea în Gaza a proviziilor din afara Israelului – au venit ca un șoc, notează publicația britanică.

Punctul de trecere urma să fie deschis miercuri, în conformitate cu acordul în 20 de puncte convenit săptămâna trecută, care prevedea o creștere a fluxului de ajutoru umanitar la nivelurile înregistrate ultima dată în timpul armistițiului de scurtă durată din martie.

Planul de încetare a focului prevedea, de asemenea, ca „toți ostaticii, vii sau decedați” să fie returnați în termen de 72 de ore de la acceptarea acordului, dar prevedea un mecanism în cazul în care acest lucru nu se întâmpla, stipulând că Hamas ar trebui să împărtășească informații despre ostaticii decedați aflați încă pe teritoriul palestinian și „să depună eforturi maxime pentru a asigura îndeplinirea acestor angajamente cât mai curând posibil”.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a recunoscut marți că sunt de așteptat întârzieri, descriind predarea rămășițelor tuturor ostaticilor ca o „provocare uriașă”, având în vedere dificultățile de a găsi cadavrele printre dărâmăturile din enclava transformată în moloz.

„Căutarea rămășițelor umane este, evident, o provocare și mai mare decât eliberarea persoanelor în viață”, a declarat Christian Cardon, un oficial al CICR, într-o conferință de presă la Geneva.

Ela Haimi, al cărei soț, Tal Haimi, în vârstă de 41 de ani, a fost ucis când Hamas a atacat kibbutzul Nir Yitzhak pe 7 octombrie 2023, a susținut restricționarea ajutorului umanitar spre Gaza. Ea a declarat: „Am informații că (Hamas) nu face tot ce poate. Armata israeliană le-a furnizat informații, iar ei nu le-au folosit… Putem controla numărul de camioane care intră în Fâșie. Avem mijloace la dispoziție și trebuie să le folosim.”

Ea a adăugat că nu crede că guvernul israelian ar trebui să treacă la „faza a doua” a planului de pace până când nu vor fi recuperate toate cadavrele ostaticilor.

Apărarea Civilă din Gaza anunță 6 morți, Israelul susține că a tras asupra unor suspecți

După bucuria de luni, afișată în ambele tabere, tensiunile au crescut pe parcursul unei zile marcate de violențe sporadice în Fâșia Gaza.

Forțele israeliene, care s-au retras sâmbătă din orașul Gaza și din alte părți ale enclavei, au deschis focul asupra civililor care s-au apropiat de pozițiile lor în două incidente separate, ucigând, potrivit relatărilor, șase persoane. În conformitate cu acordul de încetare a focului, forțele israeliene s-au retras la așa-numita „linie galbenă”, dar încă ocupă puțin mai mult de jumătate din Gaza.

Mahmud Bassal, purtătorul de cuvânt al agenției de apărare civilă din Gaza, a declarat că cinci persoane au fost ucise de drone în timp ce își inspectau casele în districtul Shujaiya din orașul Gaza, iar o altă persoană a murit într-un atac cu dronă la sud-est de orașul Khan Younis.

Armata israeliană a transmis că forțele sale au deschis focul după avertismente repetate către „suspecți” care fuseseră identificați drept amenințări, după ce s-au apropiat de pozițiile lor, în primul incident și a invocat un fost depozit de arme al Hamas, în del de-al doilea.

Hazem Qassem, un purtător de cuvânt al Hamas, a declarat că atacurile au încălcat înțelegerea privind încetarea focului și că Israelul încearcă să „se sustragă de la angajamentele sale față de mediatori”.

Hamas, execuție în piața publică

Au existat și alte relatări privind împușcături, bătăi și schimburi de focuri în mare parte din Gaza, în timp ce Hamas a continuat eforturile de a-și reimpune autoritatea în teritoriu, trimițând luptători înarmați pe străzi și vizându-i pe cei care se opuneau continuării dominației sale sau erau considerați colaboratori ai Israelului.

Într-un videoclip difuzat luni seară, luptătorii Hamas au târât șapte sau opt bărbați cu mâinile legate la spate într-o piață din orașul Gaza, i-au forțat să îngenuncheze și i-au împușcat din spate, în timp ce zeci de spectatori priveau din spatele vitrinelor magazinelor din apropiere.

Agenția France Presse a notat că nu a fost în măsură să verifice rapid autenticitatea și data filmării. Materialul a apărut luni seară pe canalul de Telegram al televiziunii Al-Aqsa, însoțit de o explicație: „Rezistența execută pedeapsa cu moartea a mai multor colaboratori și infractori în orașul Gaza”.

Trump pare să fi dat Hamas permisiunea pentru a-și reafirma un anumit control asupra Fâșiei Gaza, cel puțin temporar. Oficialii israelieni, care spun că orice acord final trebuie să prevadă dezarmarea permanentă a grupării militante, nu au comentat până acum public reapariția luptătorilor Hamas pe străzile din Gaza, în cazul execuției publice.

„Nu putem spune că există un aflux de ajutoare”

Întârzierea deschiderii punctului de trecere de la Rafah i-a consternat pe oficialii din domeniul ajutorului umanitar din Gaza, care au spus că doar provizii limitate au intrat în teritoriu după încheierea acordului de încetare a focului.

ONU a anunțat că sâmbătă au intrat în Gaza corturi pentru familiile strămutate, carne congelată, fructe proaspete, făină și medicamente, dar luni nu a intrat niciun camion dinspre Israel din cauza trecerii ostaticilor eliberați din Gaza. Marți a fost o sărbătoare religioasă evreiască, astfel încât punctele de trecere au fost închise.

„Nu am observat nicio schimbare semnificativă pe teren. În special în nord, avem nevoie de servicii, corturi, apă, echipamente grele… Practic, de toate. Nu putem spune că există un aflux de ajutoare”, a declarat Amjad al-Shawa, directorul Rețelei ONG-urilor palestiniene.

Marți, un spital din Gaza a anunțat că a primit cadavrele a 45 de palestinieni care au fost înapoiați de Israel, ca parte a planului lui Trump de a pune capăt conflictului de doi ani, care a fost declanșat de asaltul surpriză al Hamas asupra Israelului, în care au murit 1.200 de persoane, în majoritate civili. Ofensiva israeliană care a urmat a ucis 67.000 de persoane și a rănit alte peste 170.000.

Acordul semnat săptămâna trecută prevedea, de asemenea, că Israelul va furniza informații despre rămășițele palestinienilor care au murit în închisorile israeliene.

Autoritate de tranziție

Atenția se concentrează acum asupra eforturilor de înființare a autorității de tranziție în Gaza și a forței multinaționale de stabilizare, așa cum se specifică în acord. Ambele ar fi supravegheate în ultimă instanță de un „consiliu de pace” prezidat de Trump și condus, probabil, de Tony Blair, fost prim-ministru britanic.

Badr Abdelatty, ministrul egiptean de externe, a declarat că 15 tehnocrați palestinieni au fost selectați pentru a administra Gaza, aprobați de toate facțiunile palestiniene – inclusiv Hamas – și verificați de Israel.

„Trebuie să îi trimitem acolo pentru a se ocupa de viața de zi cu zi a oamenilor din Gaza, iar consiliul de pace ar trebui să sprijine și să supravegheze fluxul de finanțe și bani, care vor veni pentru reconstrucția Fâșiei Gaza”, a spus el.

Gaza, acoperită de 55 milioane de tone de moloz, echivalentul de 13 ori al piramidelor de la Gizeh

Pe măsură ce zeci de mii de oameni se întorc la casele lor distruse, amploarea distrugerilor din Gaza devine tot mai clară, notează publicația britanică.

Jaco Cilliers, responsabil din cadrul PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare), care supervizează un program de ajutorare a palestinienilor, a declarat marți că ONU, UE și Banca Mondială au estimat împreună că reconstrucția Fâșiei va costa 70 de miliarde de dolari.

„Pagubele și molozul estimate, în întreaga Gaza, se ridică la aproximativ 55 de milioane de tone… echivalentul de 13 ori al piramidelor de la Gizeh”, a spus el, referindu-se la piramidele din Egipt.

Cilliers a precizat că vor fi necesare 20 de miliarde de dolari în următorii trei ani, iar restul va fi necesar pe o perioadă mai lungă – posibil zeci de ani.

Conform acestuia, Fâșia Gaza ar putea avea nevoie de decenii pentru a se reface complet.

„Am auzit vești foarte pozitive de la un număr de parteneri ai noștri, inclusiv parteneri europeni … (și) Canada” în ce privește disponibilitatea lor de a ajuta, a precizat el într-o conferință de presă, menționând că se poartă de asemenea discuții cu Statele Unite, potrivit Reuters.

Situația distrugerilor este deosebit de gravă în orașul Gaza, scena unor dintre cele mai puternice bombardamente, unde 83% dintre clădiri au avut de suferit, potrivit Centrului de Sateliți al Națiunilor Unite (UNOSAT).

PNUD a anunțat că a curățat deja aproximativ 81.000 tone de moloz din Fâșia Gaza și continuă operațiunile.