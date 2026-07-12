Șoc în benzinăriile din Crimeea. Prețuri uriașe la pompă după atacurile ucrainene

Atacurile ucrainene cu drone au scurtcircuitat tarifele de la pompele din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014.

Prețul benzinei la una dintre stațiile de alimentare din Ialta, oraș turistic aflat pe coasta nordică a Mării Negre, a ajuns la 350 de ruble, echivalentul a 20,84 de lei, per litru, a declarat pentru Kommersant Alexander Slepinin, proprietarul unei pensiuni din oraș, scrie publicația independentă rusă The Moscow Times.

El a menționat că aceasta este singura stație de alimentare din oraș unde combustibilul se vinde în prezent fără restricții, însă nu există cozi. Din cauza prețului atât de ridicat, majoritatea șoferilor nu își pot permite să alimenteze.

„O canistră costă 7.000 de ruble (416,87 de lei, n.r.). Turiștii care vin cu mașina își aduc rezerve cu ei. Fluxul de turiști este aproape inexistent. La hotelul vecin, întreg personalul a fost trimis acasă, iar angajaților rămași li s-a redus salariul la jumătate”, s-a plâns Slepinin.

Ministerul Energiei și Resurselor Naturale din Crimeea anexată a anunțat sâmbătă dimineață că vânzarea liberă a combustibilului se desfășoară la 99 de stații de alimentare de pe peninsulă.

În Sevastopol, conform autorităților locale, benzina este disponibilă la nouă stații de alimentare, însă restricțiile rămân în vigoare: nu mai mult de 20 de litri pe mașină, iar vânzarea în canistre este interzisă.

Ce spun oficialii despre prețul carburanților

Rosstat a declarat anterior că prețul mediu al benzinei AI-92 în Crimeea este de 123,5 ruble (7,35 de lei) pe litru, iar al benzinei AI-95 – 170,6 ruble (10,16 lei).

Cu toate acestea, potrivit Kommrsant, în realitate, la stațiile peco din Sevastopol, un litru de benzină costă până la 199 de ruble (11,85 lei), iar în ansamblu, în Crimeea – 185–200 de ruble (11,02 – 11,91 lei).

Pe piața neagră, potrivit informațiilor publicate de ziarul economic, prețurile ajung la 250–400 de ruble (14,89 – 23,82 lei) pe litru. Conform datelor statistice oficiale, până la 6 iulie, creșterea anuală a prețurilor la benzină în Rusia a atins 21,9%, cel mai ridicat nivel din 2010.

Criza carburanților este cauzată de atacurile dronelor ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Conform datelor Reuters, producția de benzină din Rusia din această săptămână s-a redus la 65% din nivelul consumului de vară, iar producția de motorină a scăzut cu aproape 40%.

Conform estimărilor Energy Intelligence, din cauza atacurilor, gradul de utilizare a rafinăriilor rusești a scăzut la cele mai mici valori din ultimele două decenii.

Oficial, restricțiile privind vânzarea de combustibil sunt în vigoare în peste 40 de regiuni din Rusia. Cu toate acestea, potrivit calculelor The Insider, diverse limite și interdicții au fost introduse practic în întreaga țară, precum și în teritoriile ucrainene ocupate de ruși.