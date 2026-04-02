Șocul petrolului se va agrava în aprilie, pregătiți-vă pentru „cea mai mare perturbare din istorie”, avertizează șeful AIE

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie avertizează că impactul lipsei de activitate din strâmtoarea Ormuz se va resimți și anticipează raționalizarea energiei.

Criza energetică generată de războiul din Orientul Mijlociu amenință să se intensifice luna viitoare. În urma atacurilor americane și israeliene asupra instalațiilor energetice iraniene și a răspunsului Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a avertizat că luna aprilie va fi „mult mai rea decât martie”.

În timpul apariției sale la podcastul lui Nicolai Tangen, directorul general al fondului suveran de investiții norvegian, Birol a explicat că în martie încă mai soseau în porturi transporturi din Orientul Mijlociu cu petrol, gaze naturale lichefiate și alte produse energetice, dar că „în aprilie nu mai este nimic”.

Această oprire sugerează că pierderile din aprovizionarea cu țiței din aprilie s-ar putea dubla față de cea din luna precedentă, cu consecințe directe asupra inflației și creșterii economice globale.

Pentru a avea o idee despre amploarea impactului, Birol a amintit de crizele petroliere din 1973 și 1979, în care s-au pierdut aproximativ cinci milioane de barili pe zi de fiecare dată. În prezent, se pierd 12 milioane de barili pe zi, „ceea ce este echivalentul a mai mult de două crize petroliere la un loc”.

Directorul executiv al AIE a avertizat, de asemenea, că această perturbare fără precedent ar putea impune măsuri de raționalizare a energiei în mai multe țări.

Impactul nu se limitează la petrol și gaze. Birol a avertizat cu privire la efectele asupra altor materii prime esențiale pentru economia globală: produse petrochimice, îngrășăminte, heliu și sulf – toate esențiale pentru industrie, agricultură și producția de tehnologie.

Ca răspuns la criză, AIE a anunțat pe 11 martie eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale celor 32 de țări membre, cea mai mare intervenție a agenției de până acum.

Cu toate acestea, Birol a avertizat că această măsură, deși semnificativă, nu va rezolva problema de fond. „Pur și simplu ajutăm la atenuarea durerii și la câștigarea de timp, dar nu spun că aceasta este soluția supremă”, a explicat el.

AIE monitorizează zilnic piețele pentru a evalua necesitatea unor intervenții suplimentare. „Dacă considerăm că există o nevoie, fie de țiței, fie de produse rafinate, am putea interveni și voi face sugestii guvernelor în consecință”, a declarat Birol.

Directorul agenției a subliniat deficitul de combustibil pentru avioane și motorină, care afectează în prezent în principal Asia, dar se așteaptă să se extindă „în aprilie sau poate la începutul lunii mai, în Europa”.

Cheia constă în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, centrul nervos al acestei crize, deoarece aceasta concentrează o parte semnificativă a riscului geopolitic. În circumstanțe normale, aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și gaze trec zilnic prin acest coridor maritim, aprovizionând piețele din Asia, Europa și Statele Unite. Închiderea sa efectivă de către Iran a paralizat practic tranzitul, iar singura soluție la criză, potrivit lui Birol, este redeschiderea sa.

Anterior, în declarații pentru această publicație, Birol a subliniat că amploarea perturbării și impactul acesteia asupra lanțurilor de aprovizionare fac din această criză „cea mai mare amenințare la adresa securității energetice globale din istorie”.

Cele 400 de milioane de barili eliberați de AIE au oferit o oarecare ușurare, dar incertitudinea persistă. Presiunea asupra Asiei este cea mai intensă din cauza dependenței sale de țițeiul din Orientul Mijlociu, în timp ce Europa și Statele Unite ar putea experimenta un impact mai sever în lunile următoare dacă situația continuă.