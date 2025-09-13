Șofer băut la volan, goană nebună în timp ce fugea de poliție, în București. Momentul când e imobilizat – VIDEO

Șoferul care a lovit mașini parcate în București, în timp ce fugea de poliție. Foto: Captură video

Un șofer de 21 de ani aflat sub influența alcoolului a fost reținut după ce a fost prins, noaptea trecută, în timp ce conducea haotic pe o arteră intens circulată din Capitală. Tânărul a fost urmărit în trafic de poliție, a pierdut controlul mașinii și a lovit trei autoturisme parcate.

Potrivit Poliției Capitalei, noaptea trecută, în jurul orei 02:30, polițiștii au observat un autoturism care circula haotic pe Șoseaua Mihai Bravu, din direcția Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

„Comportamentul conducătorului auto era deviant și punea în pericol siguranța traficului rutier. În acest context, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele luminoase și acustice ale autospecialei. Conducătorul auto nu s-a conformat și a accelerat, continuând deplasarea către Bulevardul Râmnicu Sărat”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

În dreptul unui imobil, șoferul a pierdut controlul direcției și a acroșat trei autoturisme parcate regulamentar.

Echipajul de poliție a intervenit imediat și a blocat mașina.

Șoferul, un tânăr în vârstă de 21 de ani, a încercat să fugă, deschizând portiera stângă și provocând avarii minore autospecialei de poliție, menționează polițiștii.

Polițiștii au procedat la imobilizarea acestuia. Tânărul a fost testat cu etilotestul, care a indicat o alcolemie de 1,09.

„La fața locului a fost solicitat un echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere pentru testarea conducătorului auto. Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1.09 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar rezultatul testării DrugTest a fost negativ”, potrivit Poliției Capitalei.

Tânărul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală în vederea recoltării de probe biologice.

Polițiștii precizează că incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind înregistrate victime.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „distrugere”.