Șoferii care își uită acasă actele mașinii pot scăpa de amendă. Modificări importante votate de senatori

Senatul a adoptat un proiect de lege prin care șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere și talonul mașinii pot scăpa de amenzi, a anunțat deputatul USR Alexandru Dimitriu. Acumt, șoferii care nu pot prezenta actele polițiștilor care îi opresc sunt sancționați cu 6-8 puncte de amendă.

„Nu vei mai fi amendat dacă ai uitat acasă permisul de conducere sau talonul. Astăzi, Senatul a adoptat inițiativa legislativă pe care am depus-o pentru eliminarea unei sancțiuni care nu mai are sens”, a anunțat, marți, pe Facebook, Alexandru Dimitriu.

„Polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde”

Deputatul, care este unul dintre inițiatorii proiectului de lege care propune modificarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, spune că „polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde, direct în bazele de date”. Adică, se poate verifica dacă șoferii dețin acte valabile.

„(2) Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să prezinte acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege. Obligația de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”, este modificarea articolului 35, alin. (2), adoptată de Senat.

În prezent, șoferii care nu au asupra lor și nu pot prezenta la control permisul și certificatul de înmatriculare riscă între 6 și 8 puncte de amendă, adică între 1.297 și 1.730 de lei.

Ca să devină lege, proiectul – inițiat de 11 parlamentari USR – trebuie să fie adoptat și de Camera Deputaților și intră în vigoare după promulgarea de către președinte.