Șoferii care nu-și plătesc amenzile rutiere vor rămâne fără permis / Când va intra în vigoare măsura

Șoferii care nu-și vor plăti amenzile rutiere în termen de 105 zile de la constatarea prin proces verbal a contravenției nu vor mai avea dreptul de a conduce, deoarece Ministerul de Interne va suspenda automat permisul auto, a anunțat marți Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Măsura ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026 și este cuprinsă în proiectul de Ordonanță de urgență privind reforma administrației, care a fost adoptat marți de Guvern.

Ministrul Dezvoltării a anunțat marți, într-o conferință de presă alături de premierul Ilie Bolojan, ce schimbări vor intra în vigoare în privința suspendării permisului auto în cazul unei amenzi rutiere.

„Sunt 2 spețe legate de permise. O speță în care, la reducerea perioadei de suspendare, cel care dorește această reducere a perioadei de suspendare va trebui să facă dovada plății amenzilor de circulație pe care le-a primit, nu numai amenda care rezultă din acea suspendare a cărei perioada de suspendare o dorește, dar nu a tuturor debitelor la bugetul local”, a spus Cseke Attila.

Ministrul a spus că a fost eliminată propunerea ca reducerea perioadei de suspendare a permisului auto să fie condiționată de plata tuturor taxelor și datoriilor la bugetul local, inclusiv a amenzii auto.

„A doua procedură este ca după expirarea a 105 zile de la constatarea prin proces verbal a contravenției, va interveni suspendarea permisului care se va face printr-o interconectare digitală între autoritățile locale și MAI”, a spus ministrul Cseke Attila.

Dreptul de a conduce revine automat după plata amenzii

În această perioadă, a mai spus ministrul, cetățeanul va fi atenționat printr-o somație de plată de autoritățile locale că după o anumită perioadă, pentru neplata amenzii, se ajunge la suspendarea permisului.

„Cetățeanul nu trebuie să predea permisul. Pur și simplu în evidenta Poliției rutiere după aceasta perioada va apărea faptul că s-a retras sau s-a suspendat dreptul de a conduce pentru persoana respectivă”, a declarat Cseke Attila.

„În momentul în care se face plata, autoritatea locală, în 2 zile, are obligația de a introduce în platforma digitală a MAI că s-a plătit acea amendă și evident de acolo dreptul de a conduce nu mai este suspendat. În tot acest timp cetățeanul nu trebuie să facă nimic”, a spus ministrul.

Intră in vigoare de la 1 septembrie

Întrebat de HotNews.ro când vor intra în vigoare aceste schimbări, ministrul Dezvoltării a precizat că propunerea de intrare in vigoare este peste 6 luni.

„Deci dacă socotim că la 1 martie aceasta Ordonanță de urgență este în Monitorul Oficial, undeva joi, vineri, sâmbătă, atunci înseamnă că de la 1 septembrie acest mecanism va fi in vigoare”, a afirmat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării a mai precizat că ordonanța de urgență adoptată marți de Guvern nu mai prevede majorarea cu 60% a amenzilor neplătite.

Consiliul Economic și Social (CES) a dat un aviz nefavorabil la proiectul de OUG adoptat de Guvern, atenționând că mai multe prevederi ar putea fi neconstituționale.

Astfel, CES a atenționat că „pierderea dreptului de a conduce pentru neplata amenzilor contravenționale rutiere” , precum și „condiționarea restituirii permisului și a accesului la formalități rutiere de plata tuturor obligațiilor către bugetul local” încalcă prevederi din Constituție.